India vs Zimbabwe 3rd ODI Live Streaming: जिम्‍बाब्‍वे को वनडे सीरीज में 2-0 से मात देने के बाद भारत को अब मेजबानों का सामना तीसरे और आखिरी मुकाबले में करना है. केएल राहुल ने पहली बार अपनी कप्‍तानी में कोई सीरीज जीती है. अब वो चाहेंगे कि जिम्‍बाब्‍वे को उन्‍हीं के घर पर क्‍लीन स्‍वीप करें. भारत अगर तीसरा मैच जीत जीत लेता है वो पाकिस्‍तान के रिकॉर्ड की बराबरी कर लेगा. पाकिस्‍तान की टीम ने जिम्‍बाब्‍वे के खिलाफ सर्वाधिक 54 वनडे जीते हैं. भारत इस मामले में 53 जीत के साथ दूसरे स्‍थान पर है.

भारत और जिम्‍बाब्‍वे के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला कब खेला जाएगा? (IND vs ZIM 3rd ODI Match Date)

भारत और जिम्‍बाब्‍वे के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला सोमवार, 22 जून को खेला जाएगा.

भारत और जिम्‍बाब्‍वे के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला कहां खेला जाएगा? (IND vs ZIM 3rd ODI Match Venue)

भारत और जिम्‍बाब्‍वे के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला हरारे स्‍पोर्ट्स क्‍लब मैदान पर खेला जाएगा.

भारत और जिम्‍बाब्‍वे के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला कितने बजे शुरू होगा? (IND vs ZIM 3rd ODI Match Timing)

भारत और जिम्‍बाब्‍वे के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला दोपहर 12:45 बजे शुरू होगा.

भारत और जिम्‍बाब्‍वे के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला टीवी पर कैसे देखा जा सकता है? (IND vs ZIM 3rd ODI TV Channel)

भारत और जिम्‍बाब्‍वे के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला टीवी पर सोनी स्‍पोर्ट्स नेटवर्क पर देखा जा सकता है.

भारत और जिम्‍बाब्‍वे के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला मोबाइल पर कैसे देख पाएंगे फैन्‍स? (IND vs ZIM 3rd ODI on Mobile App)

भारत और जिम्‍बाब्‍वे के बीच वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला मोबाइल पर सोनी लिव एप के माध्‍यम से देखा जा सकता है.