किंगस्टन: रविंद्र जडेजा और मोहम्मद शमी की अगुआई में गेंदबाजों के बेहतरीन प्रदर्शन से भारत ने सोमवार को यहां दूसरे और अंतिम क्रिकेट टेस्ट के चौथे दिन चाय से पहले वेस्टइंडीज को 257 रन से हराकर सीरीज में 2-0 से क्लीनस्वीप किया. भारत के 468 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए वेस्टइंडीज की टीम जडेजा (58 रन पर तीन विकेट), शमी (65 रन पर तीन विकेट), इशांत शर्मा (37 रन पर दो विकेट) और जसप्रीत बुमराह (31 रन पर एक विकेट) की धारदार गेंदबाजी के सामने 59 .5 ओवर में 210 रन पर सिमट गई.

धोनी को विराट ने टेस्‍ट मैचों की जीत के मामले में पछाड़ा

इस जीत के साथ विराट कोहली भारत के सबसे सफल टेस्ट कप्तान भी बन गए. उनकी अगुआई में यह भारत की टेस्ट मैचों में 28वीं जीत है. कोहली ने महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ा, जिनकी अगुआई में भारत ने 27 टेस्ट जीते.

वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार आठवीं टेस्ट सीरीज जीती

भारत इसके साथ ही एक समय विश्व क्रिकेट के सिरमौर रहे वेस्टइंडीज के खिलाफ लगातार आठवीं टेस्ट सीरीज जीतने में सफल रहा. वेस्टइंडीज की ओर से शमारा ब्रूक्स ने एक जीवनदान का फायदा उठाते हुए सर्वाधिक 50 रन बनाए, जबकि जर्मेन ब्लैकवुड तीन जीवनदान के बावजूद 38 रन ही बना सके. दोनों ने पांचवें विकेट के लिए 61 रन की साझेदारी भी की. कप्तान जेसन होल्डर ने भी 39 रन बनाए.

India win 2nd test against West Indies by 257 runs at Sabina Park, Kingston in Jamaica. #INDvsWI (file pic) pic.twitter.com/HNyoM62LZQ

— ANI (@ANI) September 2, 2019