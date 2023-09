भारत ने एशियन गेम्स 2023 में इतिहास रच दिया है. भारत ने घुड़सवारी में 41 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है. एशियन गेम्स में भारत का यह तीसरा गोल्ड मेडल है. भारतीय टीम के नाम अब तक 14 मेडल हो चुके हैं.

🚨 GOLD MEDAL FOR INDIA 🥇🇮🇳

First Ever Gold for India in Equestrian after 41 years.#AsianGames2023 pic.twitter.com/APg4EHUd0A

— Indian Tech & Infra (@IndianTechGuide) September 26, 2023