India vs Pakistan: भारत की जूनियर पुरुष टीम ने शनिवार को सुल्तान जोहोर कप में पाकिस्तान को पेनल्टी शूटआउट में 6-5 से हराकर कांस्य पदक जीता. डिफेंडिंग चैंपियन भारत ने सेमीफाइनल में जर्मनी के खिलाफ 3-6 से मिली हार के बाद वापसी करते हुए पाकिस्तान को हराकर अंडर-21 टूर्नामेंट के 11 सीजन में अपना नौवां पदक जीता.

Also read: Points Table World Cup 2023: न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की जीत के बाद सेमीफाइनल में पहुंची दक्षिण अफ्रीका, देखें प्वाइंट्स टेबल

हार के बाद पाक टीम के खिलाड़ी काफी भावुक नजर आए और कुछ खिलाड़ी तो मैदान पर ही रोने लगे. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ.

@sojcup @PHFOfficial @FIH_Hockey @asia_hockey @ad_grays thank you to the junior hockey team for showing us what you are capable of and bringing back Pakistan into the hockey fold of top teams with such a great performance in this tournament. These players can only grow further. pic.twitter.com/744T0X6ZOq

— adnan (@doc_adnan) November 4, 2023