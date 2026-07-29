DTCC 2026: पुरुषों के बाद महिला टीम ने भी ऑस्ट्रेलिया को 3-2 से दी मात

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को हराते हुए अपना अजेय अभियान जारी रखा है. यह भारत की टूर्नामेंट में लगातार तीसरी जीत है.

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प्रतीकात्मक तस्वीर @Instagram

कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैम्पियनशिप (CTTC 2026) में मेजबान भारत ने दोनों वर्गों में अपनी शानदार फॉर्म जारी रखी है. इस कड़ी में भारतीय महिला टीम ने मंगलवार को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीत दर्ज की. यह भारत की लगतार तीसरी जीत है. इससे पहले उसने टूर्नामेंट में मालदीव को 3-0 से हराकर अपने अभियान की शुरुआत की थी और इस बाद अपने दूसरे मुकाबले में श्रीलंका को भी 3-0 के ही अंतर से मात दी. ऑस्ट्रेलिया टूर्नामेंट की मजबूत टीमों में से एक है और ऐसे में यहां भारत को कड़ी चुनौती मिलने की आस थी और हुआ भी वैसा ही. इसके बावजूद दूसरे चरण के ग्रुप मुकाबले में उसने उसे 3-2 से हराने में कामयाबी दर्ज कर ली.

भारत की ओर से सुतीर्था मुखर्जी ने दबाव के बीच शानदार वापसी करते हुए अहम मुकाबला जीता, जबकि यशस्विनी घोरपड़े ने निर्णायक मैच में धैर्य बनाए रखते हुए भारत को जीत दिलाई. मुकाबले में भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही. यशस्विनी को यांगजी लियू के खिलाफ सीधे गेम में हार का सामना करना पड़ा था.

इसके बाद श्रीजा अकुला ने कड़ा मुकाबला जीतकर भारत की वापसी कराई. उन्होंने मिन युंग जी को 12-10, 7-11, 11-5, 11-9 से हराकर स्कोर 1-1 कर दिया. सुतीर्था ने तीसरे मुकाबले में जुझारूपन दिखाया. वह कॉन्स्टेंटिना सिहोगियोस के खिलाफ 1-2 से पिछड़ रही थीं, लेकिन उन्होंने वापसी करते हुए पांच गेम तक चले रोमांचक मुकाबले में 11-8, 9-11, 8-11, 11-8, 13-11 से जीत दर्ज की और भारत को 2-1 की बढ़त दिलाई.

चौथे मुकाबले में हालांकि लियू ने श्रीजा को 11-8, 11-5, 11-5 से हराकर ऑस्ट्रेलिया को बराबरी पर ला दिया. निर्णायक मुकाबले में यशस्विनी ने दबाव में शानदार प्रदर्शन किया. उन्होंने युंग जी को सीधे गेमों में हराकर भारत को 3-2 की जीत दिलाई और टूर्नामेंट में टीम का विजयी अभियान जारी रखा.

भारतीय महिला टीम ने इससे पहले श्रीलंका को 3-0 से हराकर पदक की दौड़ में अपनी जगह पक्की कर ली थी. अब ग्रुप एफ में भारत का सामना बुधवार को कनाडा से होगा. इस बीच भारतीय पुरुष टीम ने भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे चरण के मुकाबले में 2-0 की बढ़त बना ली. चोट से जूझने के बावजूद मानव ठक्कर ने भारत को बढ़त दिलाने में अहम भूमिका निभाई, जबकि तीसरे मुकाबले में मनुष शाह खेल रहे थे.

महिला वर्ग में बड़ा उलटफेर देखने को मिला जहां शीर्ष वरीयता प्राप्त सिंगापुर की टीम को मलेशिया ने 3-0 से हरा दिया. इससे पहले सिंगापुर ने पहले चरण के लीग मुकाबले में श्रीलंका के खिलाफ 3-2 की करीबी जीत हासिल की थी.