एशियन गेम्स 2023: भारतीय महिला हॉकी टीम ने सिंगापुर को 13-0 से धोया

हांगझोउ: युवा स्ट्राइकर संगीता कुमारी की हैट्रिक समेत अपने खिलाड़ियों के शानदार प्रदर्शन के दम पर भारतीय महिला हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में पूल ए के अपने पहले मैच में सिंगापुर को 13-0 से हराया. भारत ने पहले दो क्वॉर्टर में आठ और आखिरी दो क्वॉर्टर में पांच गोल किए.

विश्व रैंकिंग में सातवें स्थान पर काबिज भारत का सामना पूल ए के मैच में 34वीं रैंकिंग वाली टीम से था. तोक्यो ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही भारतीय टीम के लिये संगीता (23वां, 53वां, 47वां मिनट) ने तीन गोल किये जबकि नवनीत कौर ने 14वें मिनट में लगातार दो गोल दागे.

दीपिका (11वां), सुशीला चानू (आठवां), उदिता (छठा), नेहा (19वां), दीप ग्रेस इक्का (17वां), सलीमा टेटे (35वां), वंदना कटारिया (56वां) और मोनिका (52वां) ने गोल दागे.

सिंगापुर की टीम भारतीय गोल पर हमले भी नहीं बोल सकी. भारत को अब 29 सितंबर को मलेशिया से खेलना है.

कप्तान सविता पूनिया ने मैच के बाद कहा, ‘यह शानदार प्रदर्शन था और हम इससे खुश हैं. युवा खिलाड़ियों ने सीनियर्स के साथ शानदार तालमेल दिखाया जिससे हमारा काम आसान हो गया.’

Another GOALFEST WIN for #TeamIndia with 🔟 scorers making their mark on the scoreboard!

We march on! 🔥🏑

Next Match:

📅 28th Sept JPN VS IND 6:15 PM IST

📍Hangzhou, China.

📍Hangzhou, China.

— Hockey India (@TheHockeyIndia) September 27, 2023