महिला हॉकी: नवनीत कौर ने दागे दो गोल, भारत ने स्पेन को 2-2 से ड्रॉ पर रोका

भारतीय महिला टीम ने गुरुवार को नवनीत कौर के दो गोल की बदौलत वापसी करते हुए स्पेनिश हॉकी महासंघ के 100 वर्ष पूरे होने पर आयोजित किए जा रहे टूर्नामेंट के दूसरे मैच में मेजबान स्पेन से 2-2 से ड्रा खेला. नवनीत ने 14वें और 29वें मिनट में गोल दागे। स्पेन ने जांटल जिने (13वें मिनट) की मदद से बढ़त हासिल की और घरेलू टीम के लिए दूसरा गोल लाइया विदोसा ने 26वें मिनट में दागा.

स्पेन ने घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाते हुए पहले क्वार्टर में भारतीय डिफेंस पर दबाव बनाया. लेकिन भारतीय गोलकीपर सविता हर प्रयास को विफल करती रहीं. पहले क्वार्टर के अंत में स्पेन ने जवाबी हमले किये और जिने ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 से आगे कर दिया.

नवनीत सर्कल के अंदर लंबे पास का फायदा उठाने में सफल रही, उन्होंने गोल कर भारत को 1-1 की बराबरी पर ला दिया. अब दोनों टीमें दूसरे क्वार्टर में एक और गोल की तलाश में थीं जिसमें भारतीय खिलाड़ी दीपिका का जानदार शॉट नेट के ऊपर से निकल गया जिससे मेजबान टीम ने राहत की सांस ली.

इस क्वार्टर के खत्म होने में कुछ ही मिनट बचे थे और विदोसा ने पेनल्टी कॉर्नर का पूरा फायदा उठाते हुए गोल कर दिया जबकि इससे पहले भारतीय गोलकीपर ने एक गोल बचाया था. फिर भारतीय टीम को नवनीत ने बराबरी दिलायी जब उन्होंने पहले हाफ से एक मिनट में स्पेनिश डिफेंस को चीरते हुए शानदार गोल किया.