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Women’s T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान, 12 जून से शुरू होगा टूर्नामेंट

Women’s T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की टीम, कप्तान, पूरा शेड्यूल और मैच डिटेल्स जानें. कब और किससे होंगे मुकाबले.

Published date india.com Published: May 2, 2026 5:35 PM IST
email india.com By India.com Hindi News Desk email india.com | Edited by Rishabh Kumar email india.com twitter india.com
T20 World Cup
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Women’s T20 World Cup 2026: महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है. बीसीसीआई की बैठक के बाद यह फैसला सामने आया. टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर को दी गई है, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी. टीम 14 जून से अपने मैच खेलना शुरू करेगी, जिससे फैंस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है.

यह वर्ल्ड कप 12 जून 2026 से शुरू होगा और 5 जुलाई तक चलेगा. इस बार 12 टीमें हिस्सा ले रही हैं, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है. कुल 33 मैच खेले जाएंगे. भारत ग्रुप ए में है, जहां उसे मजबूत टीमों से मुकाबला करना होगा. टूर्नामेंट इंग्लैंड और वेल्स में खेला जाएगा, जिससे पिच और मौसम भी अहम रोल निभाएंगे.

महिला टी 20 वर्ल्ड कप के भारतीय टीम ( India squad for Women’s T20 World Cup 2026)

हरमनप्रीत कौर (कप्‍तान), स्‍मृति मंधाना (उपकप्‍तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिगेज, भारती फूलमाली, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, श्री चरणी, यस्तिका भाटिया, नंदिनी शर्मा, अरुंधति रेड्डी, रेणुका ठाकुर, क्र‍ांति गौड़, श्रेयंका पाटिल, राधा यादव.

भारत का मैच शेड्यूल

तारीख मुकाबला
14 जून भारत vs पाकिस्तान
17 जून भारत vs नीदरलैंड
21 जून भारत vs साउथ अफ्रीका
25 जून भारत vs बांग्लादेश
28 जून भारत vs ऑस्ट्रेलिया

भारत की शुरुआत पाकिस्तान के खिलाफ बड़े मैच से होगी. इसके बाद टीम लगातार अहम मुकाबले खेलेगी. खासकर ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच काफी टफ रहने वाले हैं, जहां टीम की असली परीक्षा होगी.

भारतीय टीम और जीत की उम्मीद

भारतीय टीम हाल ही में अच्छा प्रदर्शन कर रही है, खासकर 2025 में वनडे वर्ल्ड कप जीतने के बाद टीम का आत्मविश्वास काफी बढ़ा है. अब नजर टी20 वर्ल्ड कप जीतने पर है. टीम में युवा और अनुभवी खिलाड़ियों का अच्छा संतुलन है, जिससे उम्मीद है कि भारत इस बार ट्रॉफी जीतने के करीब पहुंच सकता है.

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अब तक के वर्ल्ड कप विनर

साल विजेता टीम
2009 इंग्लैंड
2010 ऑस्ट्रेलिया
2012/13 ऑस्ट्रेलिया
2013/14 ऑस्ट्रेलिया
2015/16 वेस्टइंडीज
2018/19 ऑस्ट्रेलिया
2019/20 ऑस्ट्रेलिया
2022/23 ऑस्ट्रेलिया
2024/25 न्यूजीलैंड

ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट की सबसे सफल टीम रही है, जिसने 6 बार खिताब जीता है. ऐसे में भारत के लिए चुनौती आसान नहीं होगी, लेकिन टीम की फॉर्म देखकर फैंस को इस बार बड़ी उम्मीदें हैं.

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