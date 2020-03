भारत और ऑस्‍ट्रेलिया (India Women vs Australia Women) के बीच आठ मार्च को महिला टी20 विश्‍व कप (ICC Women T20 World Cup 2020) का फाइनल मुकाबला खेला जाना है. इस मैच के लिए भारत ने अपनी कमर कस ली है. मैच से दो दिन पहले आईसीसी महिला टी20 वर्ल्‍ड कप के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से एक वीडियो पोस्‍ट किया गया है, जिसमें छह साल की बच्‍ची को सचिन तेंदुलकर की तर्ज पर ही बेहतरीन टाइमिंग के साथ शॉट लगाते हुए देखा जा सकता है.

इस वीडियो में ऑस्‍ट्रेलिया के तेज गेंदबाज ब्रेट ली (Brett Lee) द्वारा बच्‍ची को दो गेंद डालते हुए देखा जा सकता है. बच्‍ची का नाम तनीषा सेन है. तनीषा ने पहली गेंद पर शानदार स्‍ट्रेट ड्राइव लगाया. इसके बाद अगली गेंद पर उसने पुल शॉट खेला.

तनीषा के खेल काे देखकर ब्रेट ली ने कहा, .मैं नर्वस हूं. तनीषा के खेल को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो सचिन तेंदुलकर की तरह खेल रही है. सचिन जब छह साल के होंगे तो वो ऐसे ही खेलते होंगे. यह सच में अविश्वसनीय है.

A six-year-old, holding her own against @BrettLee_58 @Neroli_Meadows introduces us to a star of the future, @Taanisha_Sen pic.twitter.com/0xgljgt2FP

— T20 World Cup (@T20WorldCup) March 6, 2020