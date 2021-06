INDw vs ENGw only Test LIVE Streaming for free in India: इंग्लैंड दौरे पर गई महिला भारतीय टीम बुधवार से अपने दौरे का एकमात्र टेस्ट से आगाज करेगी. महिला टीम इंडिया 7 साल बाद किसी टेस्ट मैच में हिस्सा ले रही है. ऐसे में टीम के पास इस फॉर्मेट में भले ज्यादा प्रैक्टिस और अनुभव न हो लेकिन वह इंग्लैंड की चुनौती का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार है. भारतीय टीम के इस दौरे पर इंग्लैंड और भारत की महिला टीमें एकमात्र टेस्ट के बाद वनडे और टी20 इंटरनेशनल सीरीज भी खेलेंगी. Also Read - INDw vs ENGw: एकमात्र टेस्ट में इंग्लैंड का सामना करने को तैयार टीम इंडिया

तीनों फॉर्मेट में सबसे ज्यादा अंक हासिल करने वाली टीम ट्रॉफी पर कब्जा जमाएगी. टेस्ट मैच के लिए यहां विजेता टीम के लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं. ड्रॉ होने की स्थिति में 2-2 अंक दोनों टीमों में बांटे जाएंगे. इसके बाद वनडे और टी20I सीरीज में प्रत्येक मैच के लिए 2 अंक तय किए गए हैं. यहां जानें- कब, कहां और कैसे देख सकते हैं इस मैच का LIVE टेलीकास्ट और LIVE Streaming. Also Read - पूर्व कोच रमेश पवार के साथ मतभेद पर कप्तान मिताली राज ने कहा- निजी मुद्दों को ज्यादा महत्व नहीं देती हूं

England vs New Zealand, 1st Test Lord’s, London, live starts at 3:30 pm IST Also Read - Indian Women Cricket Team Annual Contract List: अनुबंधित महिला क्रिकेटर्स की संख्‍या में हुई कटौती, शेफाली वर्मा को फायदा

भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच कब खेला जाएगा?

भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच बुधवार (16 जून 2021) से खेला जाएगा.

भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच कहां खेला जाएगा?

भारत और इंग्लैंड के बीच सीरीज का एकमात्र टेस्ट ब्रिस्टल काउंटी मैदान (Bristol County Ground) पर खेला जाएगा.

भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच कितने बजे से खेला जाएगा?

भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच भारतीय समयानुसार दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा.

भारत और इंग्लैंड क्रिकेट टीम के बीच एकमात्र टेस्ट मैच में कितने बजे टॉस होगा?

भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्‍ट में टॉस भारतीय समयानुसार दोपहर 3 बजे होगा.

भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच का Live Telecast कहां देख सकते हैं?

भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच का लाइव प्रसारण आप सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क (Sony Sports Network) पर देख सकते हैं. सोनी के किस चैनल पर यह लाइव प्रसारण आएगा अभी इसकी घोषणा करना बाकी है.

भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट की Live Streaming कहां देख सकते हैं?

भारत और इंग्लैंड के बीच एकमात्र टेस्ट मैच की Live streaming आप Sony LIV app पर देख सकते हैं.