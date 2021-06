India Women vs England Women: ब्रिस्‍टल में खेले जा रहे भारत और इंग्‍लैंड की महिला टीमों के बीच टेस्‍ट मैच के दौरान मेजबानों ने मजबूत पकड़ बना ली है। पहले दिन का खेल खत्‍म होने तक इंग्‍लैंड का स्‍कोर छह विकेट के नुकसान पर 269 रन रहा। भारतीय डेब्‍यूटेंट गेंदबाज स्‍नेह राणा ने सर्वाधिक तीन विकेट निकाले। इसके अलावा दीप्ति शर्मा को भी दो विकेट मिले। Also Read - IND W vs ENG W- Only Test, Live Streaming: यहां देख सकते हैं भारत-इंग्लैंड ब्रिस्टल टेस्ट का Live Telecast

भारत की महिला टीम सात साल बाद कोई टेस्‍ट मैच खेल रही है। इंग्‍लैंड ने मैच में टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया। कप्तान हीथर नाइट (95) और टैमी ब्यूमोंट (66) की अर्धशतकीय पारी खेली। स्टंप्स तक सोफिया डंकली ने 47 गेंदों पर एक चौके की मदद से 12 रन और कैथरीन ब्रंट 30 गेंदों पर सात रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं।

लॉरेन विंफील्ड हिल और ब्यूमोंट ने मेजबान टीम को अच्छी शुरुआत दिलाते हुए पहले विकेट के लिए 69 रनों की साझेदारी की। पूजा वस्त्राकर ने विंफील्ड को आउट कर इंग्लिश टीम को पहला झटका दिया। विंफील्ड ने 63 गेंदों पर चार चौकों और दो छक्कों की मदद से 35 रन बनाए।

इंग्लैंड की टीम ने लंच ब्रेक तक एक विकेट पर 86 रन बनाए थे और दूसरे सत्र में भी उसने अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा। ब्यूमोंट ने नाइट के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 71 रनों की साझेदारी की।

हालांकि, स्नेह ने ब्यूमोंट को आउट कर उनकी पारी का अंत किया। ब्यूमोंट ने 144 गेंदों पर छह चौकों की मदद से 66 रन बनाए। इसके बाद तीसरे सत्र में नाइट ने नताली स्काइवर के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 90 रनों की साझेदारी की। दीप्ति ने स्काइवर (42) को आउट कर इंग्लैंड को तीसरा झटका दिया।

इसके कुछ देर बाद ही स्नेह ने विकेटकीपर बल्लेबाज एमी एलेन जोनेस (1) को आउट किया। दीप्ति ने शतक की ओर बढ़ रही नाइट को पवेलियन भेजा। नाइट ने 175 गेंदों पर नौ चौकों की मदद से 95 रन बनाए। नाइट के पवेलियन लौटने के बाद स्नेह ने जॉíजया एलविस (5) को आउट कर इंग्लैंड की पारी लड़खड़ा दी।