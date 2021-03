India Women vs South Africa Women, 2nd ODI: भारत की महिला टीम ने साउथ अफ्रीका को लखनऊ में खेले गए दूसरे वनडे मैच में 9 विकेट से रौंद दिया. इसी के साथ टीम इंडिया ने 5 मुकाबलों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. भारत की इस बड़ी जीत में स्मृति मंधाना का अहम योगदान रहा, जिन्होंने 64 गेंदों में 13 बाउंड्री की मदद से 80 रन की नाबाद पारी खेली. Also Read - INDw vs SAw: झूलन गोस्‍वामी ने चार विकेट निकाल तोड़ी अफ्रीकी टीम की कमर, 157 पर ऑलआउट

मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए साउथ अफ्रीका 41 ओवरों में महज 157 रन पर सिमट गई. टीम को 20 के स्कोर तक 2 झटके लग चुके थे. इसके बाद कप्तान सुने लुस ने लारा गुडॉल के साथ दूसरे विकेट के लिए 60 रन की साझेदारी कर टीम को संभालने की कोशिश की. Also Read - Women's T20 Challenge: खिलाड़ियों को 13 अक्टूबर को मुंबई पहुंचने के लिए कहा गया, तैयारियों पर उठे सवाल

लुस ने 36 रन बनाए, जबकि गुडॉल अपने अर्धशतक से महज 1 कदम दूर रह गईं. वह 77 गेंदों में 2 चौकों की मदद से 49 रन बनाकर आउट हुईं. साउथ अफ्रीका की तरफ से महज 5 बल्लेबाज ही दहाई का आंकड़ा छू सकीं. मेजबान भारत की ओर से झूलन गोस्वामी ने सर्वाधिक 4 शिकार किए, जबकि राजेश्वरी गायकवाड़ को 3 विकेट हाथ लगे. Also Read - विश्व कप 2020 है अगला लक्ष्य लेकिन सीरीज दर सीरीज प्रदर्शन देखूंगी : झूलन गोस्वामी

इसके जवाब में भारत ने महज 22 के स्कोर पर सलामी बल्लेबाज जेमिमा रॉड्रिग्ज के रूप में अपना पहला विकेट गंवा दिया. जेमिमा टीम के खाते में सिर्फ 9 रन ही जोड़ सकीं. इसके बाद स्मृति मंधाना ने पूनम राउत के साथ 138 रन की अटूट साझेदारी करते हुए महज 28.4 ओवरों में ही भारत को जीत दिला दी.

<blockquote class=”twitter-tweet”><p lang=”en” dir=”ltr”>What a way to level the series! <br><br>A fine effort from <a href=”https://twitter.com/hashtag/TeamIndia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#TeamIndia</a> as they win the 2nd <a href=”https://twitter.com/Paytm?ref_src=twsrc%5Etfw”>@Paytm</a> <a href=”https://twitter.com/hashtag/INDWvSAW?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw”>#INDWvSAW</a> ODI by 9⃣ wickets. <br><br>Scorecard <a href=”https://t.co/cJaryEyTw5″>https://t.co/cJaryEyTw5</a> <a href=”https://t.co/ynpnGzrLrI”>pic.twitter.com/ynpnGzrLrI</a></p>— BCCI Women (@BCCIWomen) <a href=”https://twitter.com/BCCIWomen/status/1369219117970976773?ref_src=twsrc%5Etfw”>March 9, 2021</a></blockquote> <script async src=”https://platform.twitter.com/widgets.js” charset=”utf-8″></script>

मंधाना ने तेजतर्रार पारी खेलते हुए महज 64 गेंदों में 3 छक्कों और 10 चौकों की मदद से नाबाद 80, जबकि पूनम ने 89 बॉल में 8 चौकों के दम पर 62 रन की नॉटआउट पारी खेली. विपक्षी टीम की ओर से शबनीम इस्माइल को एकमात्र सफलता हाथ लगी.

साउथ अफ्रीका ने भारत को पहले मुकाबले में 8 विकेट से मात दी थी. अब दोनों टीमों के बीच अगला मुकाबला 12 मार्च को खेला जाना है, जिसके बाद 14 और 17 मार्च को भारत-साउथ अफ्रीका के बीच सीरीज के अंतिम दो मैच खेले जाएंगे.