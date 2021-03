India Women vs South Africa Women, 2nd ODI: भारतीय महिला टीम ने झूलन गोस्वामी की घातक गेंदबाजी के बाद स्मृति मंधाना-पूनम राउत के बीच शतकीय साझेदारी के दम पर साउथ अफ्रीका को दूसरे वनडे मैच में 9 विकेट से मात दी. इसी के साथ भारत ने 5 वनडे मैचों की सीरीज में 1-1 से बराबरी कर ली है. Also Read - Smriti Mandhana बनी रन चेज के दौरान लगातार 10 अर्धशतक जड़ने वाली पहली क्रिकेटर, Virat-Rohit कोसो दूर

इस मैच के दौरान झूलन गोस्वामी ने कुछ ऐसा किया, जिसने सभी का दिल जीत लिया. दरअसल साउथ अफ्रीका की पारी के 35वें ओवर में बल्लेबाज नाडिन डी क्लेर्क के पैर में क्रैंप आ गया, जिसके तुरंत बाद उन्होंने फिजियो को बुलाया.

फिजियो मैदान पर पहुंचते इससे पहले ही झूलन गोस्वामी ने 'खेल भावना' का परिचय दिया. झूलन गोस्वामी क्लेर्क के बैटिंग पैड को उतारने लगीं, ताकि क्लेर्क का जल्द उपचार किया जा सके और उन्हें दर्द से कुछ राहत मिले. उपचार के कुछ देर बाद क्लेर्क बल्लेबाजी के लिए फिर लौटीं, मगर 38वें ओवर में झूलन गोस्वामी ने ही उन्हें 8 के स्कोर पर बोल्ड कर अपना शिकार बना लिया.

A touch of class from #TeamIndia veteran and speedster @JhulanG10 ! @Paytm #INDWvSAW

भारत की तरफ से झूलन गोस्वामी ने 10 ओवर में 42 रन देकर चार विकेट लिए. उनके अलावा राजेश्वरी गायकवाड़ ने 37 रन देकर तीन और मानसी जोशी ने 23 रन देकर दो विकेट लेकर दक्षिण अफ्रीकी टीम को 41 ओवर में 157 रन पर समेटने में अहम भूमिका निभाई.

.@JhulanG10 & Rajeshwari Gayakwad starred with the ball @mandhana_smriti & @raut_punam scored unbeaten half-centuries #TeamIndia seal a 9⃣-wicket win in the 2nd @Paytm #INDWvSAW ODI in Lucknow.

Scorecard https://t.co/cJaryEyTw5 pic.twitter.com/R8I2RkiGzS

— BCCI Women (@BCCIWomen) March 9, 2021