सूरत के लालाभाई कांट्रेक्टर स्‍टेडियम में भारत और साउथ अफ्रीका की महिला टीमों के बीच होने वाला दूसरा टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच गुरुवार को बारिश की भेट चढ़ गया। मैच में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी।

तय कार्यक्रम के अनुसार मैच शाम सात बजे शुरू होना था। तेज बारिश के चलते मैच में टॉस तक नहीं हो सका। जिसके बाद रात आठ बजे अंपायरों ने मैच को रद्द करने का निर्णय लिया।

That’s all we have from the 2nd @Paytm T20I. Both @OfficialCSA and #TeamIndia thank the fans for their support! Join us again for the 3rd T20I on Sunday. #INDWvSAW pic.twitter.com/6FaF27d3K0

— BCCI Women (@BCCIWomen) September 26, 2019