India Women vs South Africa Women, 3rd T20I, Live Streaming: भारत और साउथ अफ्रीका की महिला टीमों के बीच 23 मार्च को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज का तीसरा टी20 मैच खेला जाना है.

भारत पहले दो मुकाबले हारकर सीरीज गंवा चुका है, लेकिन अब भी उसकी कोशिश दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मंगलवार को होने वाले अंतिम टी20 मैच में जीत दर्ज कर सम्मान बचाने की होगी. दक्षिण अफ्रीका ने 2-0 की अजेय बढ़त हासिल करके पहली बार भारत के खिलाफ शृंखला जीती है और अब उसकी निगाह क्लीन स्वीप करने पर लगी है.

भारतीय टीम ने इससे पहले वनडे श्रृंखला 1-4 से गंवाई थी और पहले दो टी20 मैचों में भी उसके लिये परिणाम अनुकूल नहीं रहे. भारतीय टीम की पिछले एक साल में यह पहली सीरीज है और वह इसमें वनडे विश्व कप की तैयारियों को ध्यान में रखकर उतरी थी, लेकिन चीजें भारत के अनुकूल नहीं रही और उसे सीमित ओवरों के दोनों प्रारूपों में दक्षिण अफ्रीका से करारी हार झेलनी पड़ी, जबकि इससे पहले वह इस प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ हमेशा अच्छा प्रदर्शन करता रहा था.

भारत और साउथ अफ्रीका की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी हैं शुमार?

भारत: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उप-कप्तान), शेफाली वर्मा, जेमिमा रोड्रिग्ज, दीप्ति शर्मा, ऋचा घोष, हरलीन देओल, सुषमा वर्मा (विकेटकीपर), नुजहत परवीन (विकेटकीपर), आयुषी सोनी, अरुंधति रेड्डी, राधा यादव, राजेश्वरी गायकवाड़, पूनम यादव, मानसी जोशी, मोनिका पटेल, सी प्रत्यूषा, सिमरन दिल बहादुर.

साउथ अफ्रीका: सुन लुस (कप्तान), अयाबोंगा खाका, शबनीम इस्माइल, लॉरा वोलवार्ट, तृषा चेट्टी, सिनालो जैफ्टा, तस्मिन ब्रिट्ज, मारिजाने कैप्प, नोंडुमिसो शांगेज, लिजेल ली, एनेके बॉश, फेय टुनक्लिंलिफ, नोकुलुलेको मलाबा, मिगनॉन डु प्रीज, नाडिन डि क्लार्क, लारा गुडॉल,ख टुमी सेखुखुने.

कहां देख सकते हैं भारत बनाम साउथ अफ्रीका तीसरा टी20 मैच?

भारत-साउथ अफ्रीका की महिला टीमों के बीच इस मुकाबले का लाइव प्रसारण आप Star Sports Network पर देख सकते हैं. वहीं लाइव स्ट्रीमिंग Disney+ Hotstar पर उपलब्ध रहेगी.