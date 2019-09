भारत और दक्षिण अफ्रीकी महिला क्रिकेट टीमों के बीच रविवार को सूरत में खेला जाने वाला सीरीज का तीसरा टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच बारिश के कारण एक भी गेंद फेंके बिना रद्द हो गया.

BelgiumTour: भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लगाई जीत की हैट्रिक

News from Surat: The toss has been delayed due to wet outfield. We will have an inspection soon and get you an update #TeamIndia pic.twitter.com/iDjWr42nJu



पांच मैचों की सीरीज में यह लगातार दूसरा मैच है जिसमें बारिश के कारण एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी.

मैच शाम सात बजे शुरू होना था लेकिन बारिश के कारण मैदान काफी गीला होने के कारण अंपायरों ने लगभग सात बजकर 30 मिनट पर मैच रद्द करने का फैसला किया.

The mood in the dressing room is light. Meanwhile we will have a pitch inspection by 19:20 IST. The umpires will come up with an update that time #TeamIndia pic.twitter.com/uy68r9CUMw

— BCCI Women (@BCCIWomen) September 29, 2019