लीड्स: रोहित शर्मा मौजूदा विश्व कप में रिकार्ड पांच शतक जड़ने के बाद ‘वर्तमान में रहने की’ कोशिश कर रहे हैं और इस चमत्कारिक आंकड़े से भारतीय कप्तान विराट कोहली भी स्तब्ध हैं. स्टार भारतीय बल्लेबाज रोहित शनिवार को श्रीलंका के खिलाफ 103 रन बनाकर एक विश्व कप में पांच शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बन गये और इस दौरान उन्होंने पूर्व श्रीलंकाई कप्तान कुमार संगकारा को पीछे छोड़ दिया.

MUST WATCH: @imVkohli & @ImRo45 in conversation – Does it get any better than this? 😎😎 You cannot miss this one – by @RajalArora

For all of VK’s & Hitman’s Q & A click here 👉👉 https://t.co/xuPRQx7mB9 pic.twitter.com/nBxxONN9nb

— BCCI (@BCCI) July 7, 2019