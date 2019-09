मोहाली: दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में नाबाद 72 रन बनाने वाले भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली इस प्रारूप में रोहित शर्मा को पछाड़कर सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज हो गए. कोहली के अब 71 मैचों की 66 पारियों में 2441 रन है जबकि रोहित ने 97 मैचों की 89 पारियों में 2434 रन बनाए हैं. न्यूजीलैंड के मार्टिन गुप्टिल तीसरे स्थान पर है जिनके 75 पारियों में 2283 रन हैं. पाकिस्तान के शोएब मलिक ने 104 पारियों में 2263 रन बनाये हैं.

Tests: 53.14

ODIs: 60.31

T20Is: 50.85

Virat Kohli once again averages over 50 in all three international formats 🤯 pic.twitter.com/3R8GnYwtvE

— ICC (@ICC) September 18, 2019