टीम इंडिया के मुख्य कोच रवि शास्त्री दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले तीसरे और अंतिम टी-20 मैच से पहले ट्वीटर पर खूब लाइमलाइट बटोर रहे हैं. ट्विटर पर बीसीसीआई के एक नए पोस्ट के बाद बिना वजह ही शास्त्री एक बार फिर लोगों के सामने मजाक का पात्र बन गए हैं. हालही में, बीसीसीआई ने अपनी आधिकारिक ट्विटर हैंडल से भारतीय पूर्व कप्तान राहुल द्रविड़ के साथ भारतीय टीम के मुख्य कोच रवि शास्त्री की एक तस्वीर साझा की थी. इस तस्वीर के कैप्शन में लिखा गया, ” जब भारतीय क्रिकेट के दो महान खिलाड़ी मिलते हैं”. इस तस्वीर के पोस्ट होते ही लोगों ने इस तस्वीर को ट्रोल करते हुए रवि शास्त्री की फजीहत कर दी. द्रविड़ को ‘महान’ की उपाधि देने से किसी को कोई गुरेज नही हुआ मगर शास्त्री को इस लकब से नवाजने पर क्रिकेट प्रेमियों ने भारतीय मुख्य कोच की फिरकी लेनी शुरू कर दी.

हालांकि, पूर्व भारतीय कप्तान राहुल द्रविड़ शुक्रवार को बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में रविवार को खेले जाने वाले तीसरे और अंतिम टी-20 मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के प्रैक्टिस सेशन में नजर आए थे. भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है. धर्मशाला में होने वाला पहला टी-20 मैच बारिश के कारण रद्द हो गया था और मोहाली में खेले गए दूसरे टी-20 मैच में भारत ने शानदार जीत हासिल की थी.

ये रहें कुछ ट्वीट्स :

Yes one can play whole day and one can drink whole day + night, both are great batsman but in different field’s 😂😂

A great player and a captain with a great alcoholic.

Only one hero my hero #TheWall #Legend #Dravid don’t compare him with anybody

#Rahuldravid who gives us great young kids to play for India but #RaviShastri waested that talented players to not include in India team That’s the difference between the #Legend Rahul dravid sir😘 & #LeZAND Ravi daruwala shastri👎

Where is the second great?? Are you blind?

The Coach India wants v The Coach India has!! pic.twitter.com/UeUCWQKXax

bhaang pee rakhi hai kya.

Rahul Dravid is the only legend and great cricketer in this picture.

Don’t disrespect dravid by calling bewada great cricketer.

He is just a YES man for kohli.

