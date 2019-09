मुंबई: खराब फॉर्म से जूझ रहे सलामी बल्लेबाज लोकेश राहुल को इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है. उन्हें दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेली जाने वाली तीन मैचों की टेस्ट सीरीज से बाहर कर दिया गया है. उनकी जगह युवा बल्लेबाज शुभमन गिल को टेस्ट टीम में मौका मिला है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की सीनियर चयन समिति ने गुरुवार को टीम का ऐलान किया, जिसमें सिर्फ एक बदलाव किया गया है. बाकी टीम वही है, जो हाल ही में वेस्टइंडीज में खेली थी और 2-0 से सीरीज अपने नाम करने में सफल रही थी.

राहुल विंडीज दौरे पर पूरी तरह से विफल रहे थे. उन्होंने दो मैचों की चार पारियों में सिर्फ 101 रन बनाए जिसमें उनका सर्वोच्च स्कोर 44 रहा था. राहुल के जाने के बाद रोहित शर्मा का मयंक अग्रवाल के साथ पारी की शुरुआत करना तय माना जा रहा है. हाल ही में चयन समिति के अध्यक्ष एम.एस.के प्रसाद ने भी इस बात के संकेत दिए थे कि रोहित टेस्ट में पारी की शुरुआत कर सकते हैं. प्रसाद ने टीम चयन के बाद इस बात की पुष्टि की कि रोहित टेस्ट में पारी की शुरुआत करेंगे. बीसीसीआई ने ट्वीट करते हुए प्रसाद के हवाले से लिखा है कि हम रोहित को टेस्ट में सलामी बल्लेबाजी करने का मौका देना चाहते हैं.

Want to give Rohit Sharma an opportunity to open the innings in Tests – MSK Prasad



गिल को मिला लगातार अच्छे प्रदर्शन का ईनाम

गिल को लगातार अच्छे प्रदर्शन का ईनाम मिला है. गिल इस समय तिरुवनंतपुरम में हैं जहां उन्होंने कप्तान रहते इंडिया-ए को दक्षिण अफ्रीका-ए के खिलाफ पहले अनाधिकारिक टेस्ट मैच में जीत दिलाई. इस मैच की पहली पारी में गिल ने 90 रन बनाए थे. गिल हालांकि भारत के लिए वनडे खेल चुके हैं. उन्होंने इसी साल की शुरुआत में न्यूजीलैंड में वनडे पदार्पण किया था. अभी तक खेले दो वनडे मैचों में उन्होंने सिर्फ दो रन ही बनाए हैं.

#TeamIndia will take on @OfficialCSA in the @Paytm T20 Trophy from September 15.

Who do you reckon will clinch this series?#INDvSA pic.twitter.com/UymGG1kxbt

— BCCI (@BCCI) September 12, 2019