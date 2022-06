इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन (ICA) ने पूर्व क्रिकेटर्स की तनख्‍वाह बढ़ाने के फैसले का स्‍वागत किया है. बीसीसीआई (BCCI) ने पूर्व टेस्ट और प्रथम श्रेणी क्रिकेटरों के साथ-साथ सेवानिवृत्त अंपायरों की पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया था. लगभग प्रत्‍येक श्रेणी में तनख्‍वाह को दोगुना कर दिया गया है. बीसीसीआई इस वक्‍त आईपीएल 2023 से 2027 तक के मीडिया राइट्स की नीलामी प्रक्रिया करा रहा है जिसमें बोर्ड को अबतक 46 हजार करोड़ की कमाई होने का अनुमान लगाया जा रहा है. हालांकि अभी तक फाइनल राशि सामने नहीं आ पाई है. यही वह है कि बीसीसीआई ने अपने घरेलू क्रिकेटर्स और पूर्व क्रिकेटर्स पर धनवर्षा कर दी.Also Read - 30 साल से ऊपर के खिलाड़ी को नहीं चुना जाता: टीम इंडिया में मौका ना मिलने पर शेल्डन जैक्सन का बड़ा बयान

बीसीसीआई ने पूर्व प्रथम श्रेणी और टेस्ट क्रिकेटरों की पेंशन को दोगुना कर दिया है. अब तक जिन क्रिकेटरों की पेंशन 15,000 रुपये थी, उसे बढ़ाकर 30,000 रुपये कर दिया गया है. इसी तरह से 37,500 रुपये की पेंशन को बढ़ाकर 60,000 रुपये कर दिया गया है. अब तक 50,000 रुपये पेंशन पाने वालों को अब 70,000 रुपये मिलेंगे.

“It is mportant that the financial well-being of our former cricketers is taken care of. The players remain the lifeline of the game, it is our duty to be by their side once their playing days are over. The umpires hve been heroes and the BCCI truly values their contribution.”

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) June 13, 2022