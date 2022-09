भारत ने सोमवार को आगामी आईसीसी टी20 विश्व कप 2022 के लिए अपनी 15 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी. एशिया कप 2022 से बाहर रहे जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) और हर्षल पटेल (Harshal Patel) ने टी20 स्क्वाड में वापसी की है. लेकिन विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन (Sanju Samson) को फिर से अनदेखा किया गया है.Also Read - India Squad for T20 WC: एक नजर में देखें भारतीय क्रिकेट टीम का वर्ल्‍ड कप स्‍क्‍वाड

सैमसन को यूएई में होने वाले एशिया कप के लिए भी भारतीय टी20 स्क्वाड में जगह नहीं मिली थी. उनकी जगह दिनेश कार्तिक और रिषभ पंत को प्राथमिकता दी गई. लेकिन अगर प्रदर्शन पर नजर डालें तो दोनों ही खिलाड़ी एशिया कप में कुछ खास नही कर सके. Also Read - ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए टीम का ऐलान, बुमराह फिट, शमी की एक साल बाद वापसी

इसके बावजूद टीम ने पंत और कार्तिक को टी20 विश्व कप के लिए मौका देने का फैसला किया है. हालांकि भारतीय फैंस को बोर्ड का ये फैसला पसंद नहीं आया और उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर की. Also Read - दक्षिण अफ्रीका टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान; रोहित शर्मा ही होंगे कप्तान, शमी-बुमराह की वापसी

टी20 विश्व कप के साथ, अखिल भारतीय वरिष्ठ चयन समिति ने ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टी20 सीरीज के लिए भी भारतीय टीम की घोषणा की है.

Sanju Samson ignored by BCCI in WC squad despite having better stats in 2022 than most of the batters in the squad.

Being Sanju Samson is not easy,the world knows his skills,but bcci ignores him purposely.#SanjuSamson #T20WorldCup #TeamIndia

