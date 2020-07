भारतीय टीम के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार (Bhuvneshwar Kumar) को लगता है कि सलाइवा बैन के बाद विश्व में हर जगह गेंद को चमकाने के लिए पसीने का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि ऐसी भी जगहें हैं जहां ज्यादा पसीना नहीं निकलता। Also Read - कोरोना ने महिला क्रिकेट को 2 साल पीछे धकेल दिया : मिताली राज

भुवनेश्वर ने पहले कहा था कि सलाइवा बैन के बाद आईसीसी को गेंद को चमकाने के लिए कुछ और विकल्प के बारे में सोचना होगा। आईसीसी ने कोविड-19 के कारण सलाइवा के उपयोग को बैन कर दिया है।

कुमार ने रविवार को ट्विटर पर प्रशंसकों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, "विश्व में हर जगह पसीना आए, यह संभव नहीं है। निश्चित तौर पर यह चुनौतीपूर्ण होने वाला है। उम्मीद है कि चीजें जल्दी ठीक हो जाएंगी।"

Sweat is not possible everywhere in the world , definitely it’s going to be challenging. Hope things get better soon as they were. https://t.co/Uy7sPIA140

— Bhuvneshwar Kumar (@BhuviOfficial) July 12, 2020