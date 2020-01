सोशल मीडिया के दौर में किसी भी मशहूर शख्सियत को ट्रोल्स का सामना करना पड़ा है। चाहे अभिनेता हो या खिलाड़ी सभी सोशल मीडिया पर आलोचना झेलते हैं। भारतीय तेज गेंदबाज जयदेव उनादकट इससे अलग नहीं हैं। हालांकि उनादकट ने चुप रहने के बजाय ट्रोल्स को जवाब देने का फैसला किया है।

ईएसपीएन क्रिकइंफो से बातचीत में उनादकट ने कहा, “एक समय पर, मुझे ऐसा लगता है कि लोग काफी ज्यादा कठोर हो जाते हैं, इतने ज्यादा कि वो भूल जाते हैं कि हम भी इंसान हैं। लेकिन इतना कहने के बाद, आप हर एक के पास जाकर उनकी मानसिकता नहीं जान सकते। वो ये सब मजे के लिए करते हैं या फिर केवल ध्यान खींचने के लिए। लोगों ने मुझसे कहा है कि उन्हें लकेर परेशान ना हो और ये कहा है कि सोशल मीडिया ऐसी चीज है जिसमें मुझे देखना ही नहीं चाहिए।”

बुमराह को गेंदबाजी की सलाह देने पर मांजरेकर पर भड़के फैन्‍स, कहा- ‘मुंह बंद रखों तुम’

उनादकट ने आगे कहा, “ऐसा कभी नहीं हुआ कि किसी ने मेरे सामने आकर ऐसा कुछ कहा हो। मुझे लगता है कि ये लोग केवल सोशल मीडिया पर ही ऐसा बातें करते हैं। सामने वो कुछ नहीं बोलेगे। इसी बात से पता चलता है कि इन बातों का महत्व उतना नहीं है जितना आप सोचते हैं।”

उनादकट ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी 2019-20 के दौरान सौराष्ट्र के लिए खेले हुए बड़ौदा के खिलाफ मैच में 12 विकेट लेकर प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 300 विकेट पूरे किए।

You cannot excel being a fast bowler if you hail from Rajkot, they said. Never did I listen to them. And thus, this is a special picture in more than one way! Yes I did take 12 wickets in the match going on here in Baroda, but with that I got to 300 first-class wickets.. pic.twitter.com/KNy50GsvVr

— Jaydev Unadkat (@JUnadkat) January 28, 2020