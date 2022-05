भारतीय क्रिकेट बोर्ड (BCCI) के न्योते पर भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री (Sunil Chhetri) राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी में शिविर में शामिल पूर्वोत्तर और अन्य रणजी प्लेट टीमों के 150 क्रिकेटरों क्रिकेटरों से मिले .Also Read - अमित शाह ने BCCI चीफ सौरव गांगुली से की मुलाकात, साथ में डिनर भी किया

रणजी ट्रॉफी में एलीट वर्ग की 32 टीमें चार चार टीमों के आठ समूह में बंटी हैं जबकि एक समूह प्लेट वर्ग का है जिसमें छह टीमें हैं जिनमें बिहार, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम और अरूणाचल प्रदेश शामिल हैं . Also Read - खेल पत्रकार Boria Majumdar पर लगा बैन, सोशल मीडिया पर आई मीम्स की बाढ़

पूर्वोत्तर राज्यों को तीन सत्र पहले ही प्रथम श्रेणी का दर्जा मिला हालांकि फुटबॉल अभी भी वहां सबसे लोकप्रिय खेल है और बाईचुंग भूटिया या छेत्री वहां क्रिकेटरों से बड़े सितारे हैं . Also Read - ऋद्धिमान साहा को धमकाने के आरोप में BCCI ने बोरिया मजूमदार पर दो साल का बैन लगाया

अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेस्सी के साथ सबसे ज्यादा गोल करने वाले सक्रिय खिलाड़ियों में से एक छेत्री ने अपने सफर का अनुभव साझा किया .

Head Cricket, NCA – @VVSLaxman281 and Indian Football Captain and Legend – @chetrisunil11 interacting with the boys from North East and Plate Teams. pic.twitter.com/7Vp5k5kGLD

— BCCI (@BCCI) May 9, 2022