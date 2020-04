भारतीय फुटबाल टीम के कप्तान सुनील छेत्री (Sunil Chetri) ने कहा है कि कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में टीम के खिलाड़ी आगे आए हैं। Also Read - Corona Effect: छत्तीसगढ़ सरकार का बड़ा फैसला, पहली से 8वीं और 9वीं व 11वीं कक्षा के छात्रों को सामान्य पदोन्नति मिलेगी

छेत्री ने ट्विटर पर लिखा, "हम हमेशा देने से ज्यादा पा सकते हैं। यही कारण है कि जरूरत के समय में राष्ट्रीय टीम के हम सभी खिलाड़ी एक साथ आए हैं और हम सबने राशि दी है जो कि पीएम-राहत कोष भेजी गई है। हम यहां (ट्विटर पर) इसके बारे में बात इसलिए कर रहे हैं ताकि यह अन्य ऐसे लोग भी दान करें, जो सक्षम हैं।"

We've always received more than we can give. Which is why in this time of need, all of us national team players have come together and put on the table a sum that has been sent to the PM-Cares Fund to help India's fight with the pandemic.

— Sunil Chhetri (@chetrisunil11) March 31, 2020

अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ ने कहा कि मिडफील्डर प्रणॉय हल्दर भी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और बच्चों को भोजन मुहैया करा रहे हैं।

It’s been heartening to see everyone – cutting across caps, goals, age and experience – give, and give with a smile. When word got out, even some who have long stopped pulling on an India shirt, turned up and asked to be counted. That’s what a team is all about. — Sunil Chhetri (@chetrisunil11) March 31, 2020

हल्दर ने कहा, “बैरकपुर मंगल पांडे फुटबाल कोचिंग शिविर में काफी सारे बच्चे हैं जो रोज कमाकर खाते हैं। अब हालात थोड़े मुश्किल हो गए हैं और मैं इस समय उनकी मदद करने की कोशिश में जुटा हूं। इसलिए मैं उन्हें भोजन और कुछ जरूरी चीजें बांट रहा हूं। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर स्टेशन पर रहने वालों और बाहर रहने वाले अन्य लोगों को बुनियादी चीजें बांट रहा हूं।”

The ONLY reason we’re talking about this here is so that it can gently prod those who have been fortunate enough to get, to give back. We’re in this together. — Sunil Chhetri (@chetrisunil11) March 31, 2020

हल्दर ने इसके अलावा सीएम राहत कोष में 20000 रुपये भी दान किया है। इस बीच, पूर्व खिलाड़ियों महताब हुसैन, रहीम नबी, डेंसन देवदास, संदीप नंदी, देबब्रत रॉय ने मौजूदा खिलाड़ियों प्रिटम कोटाल, अरिंदम भटटाचार्य, प्रबीर दास, सौविक चक्रवर्ती, देबजीत मजूमदार और कई अन्य खिलाड़ियों ने भी इस मुश्किल समय में एकजुटर होकर लोगों की मदद करना शुरू कर दिया है।