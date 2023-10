भारतीय फुटबॉल टीम मर्डेका कप से बाहर, मलेशिया ने 4-2 से हराया

कुआलालंपुर. भारतीय फुटबॉल टीम (Indian football team) शुक्रवार को मेजबान मलेशिया से 2-4 से हार कर मर्डेका कप फुटबॉल टूर्नामेंट से बाहर हो गई. भारत का यह पहला मैच ही सेमीफाइनल जैसा था जिसमें उसे अपनी गलतियों के कारण हार का सामना करना पड़ा.

मलेशिया ने सातवें मिनट में ही डियोन कूल्स के गोल की मदद से बढ़त बना ली, लेकिन 13वें मिनट में नाओरेम महेश सिंह ने खूबसूरत वॉली से भारत को बराबरी दिला दी. निखिल पुजारी की गलती के कारण मलेशिया को 20वें मिनट में पेनल्टी मिली जिसे आरिफ अमीन ने गोल में बदलने में कोई गलती नहीं की, मध्यांतर से चार मिनट पहले फैजल हलीम ने मलेशिया की तरफ से तीसरा गोल किया.

भारतीय कप्तान सुनील छेत्री ने 52वें मिनट में टीम के लिए दूसरा गोल किया लेकिन कोर्बिन ओंग ने 61वें मिनट में गोल करके मलेशिया की जीत सुनिश्चित की.

हालांकि भारतीय टीम की इस हार के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने रेफरी पर अपना गुस्सा निकाला है. सोशल मीडिया यूजर्स ने इस हार के लिए खराब अंपायरिंग को जिम्मेदार ठहराया है.

If this was not a goal then Rahul Gandhi is the PM of India.

Malaysia played good, not only football but with the refs and the pitch, i swear i personally have played on better pitches then this, now no ways i am going to talk about shit refereeing, but pure indian football positives and negatives, we had a good match! join in the… pic.twitter.com/uSqRYwSAky

— Playmakerindia (@playmakerind) October 13, 2023