कोलकाता: एशियाई चैम्पियन कतर के खिलाफ गोलरहित ड्रा से उत्साहित भारतीय टीम ग्रुप ई के दूसरे दौर में मैच में मंगलवार को बांग्लादेश के खिलाफ उतरेगी तो उसका इरादा फीफा विश्व कप क्वालीफायर में पहली जीत दर्ज करने का होगा. भारत ने कतर जैसी आक्रामक टीम को गोलरहित ड्रा पर रोककर क्वालीफायर में पहले अंक हासिल किये . पहले मैच में उसे ओमान ने हराया था. नौ साल बाद सीनियर पुरूष टीम का कोई मैच कोलकाता में होने जा रहा है लिहाजा इसे लेकर दीवानगी चरम पर है. साल्टलेक स्टेडियम खचाखच भरा रहना तय है और ऐसे में इगोर स्टिमक की टीम पूरे तीन अंक लेकर विश्व कप की उम्मीदें कायम रखने की कोशिश में होगी.

डिफेंडर संदेश झिंगन बायें घुटने में चोट के कारण इस मैच से बाहर है लेकिन पिछले मैच से बाहर रहे कप्तान सुनील छेत्री की वापसी से मेजबान के हौसले बुलंद है. छेत्री ने अपने पिछले मैच में 72वां अंतरराष्ट्रीय गोल दागा था जिसमें भारत को ओमान ने 1 . 2 से शिकस्त दी थी. छेत्री की जगह कप्तानी करने वाले गोलकीपर गुरप्रीत सिंह संधू ने कतर के खिलाफ कम से कम 11 हमले बचाये . डिफेंस, टीम संयोजन और अनुशासन के चलते भारतीय टीम ने कतर जैसी टीम के सामने एक अंक बनाया . अब फीफा रैंकिंग में अपने से 83 पायदान नीचे काबिज बांग्लादेश के खिलाफ वह पूरे अंक लेना चाहेंगे.

