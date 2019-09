एमएस धोनी (MS Dhoni) भारतीय क्रिकेट के वो कप्तान है जिन्होंने भारत के इतिहास में कई नए पन्ने जोड़े. उनकी कप्तानी में भारतीय क्रिकेट ने एक नया आयाम बनाया. एमएस धोनी ने कप्तान के रूप में 12 साल पूरे कर लिए. क्रिकेट जगत में धोनी ने अपनी मेहनत से अपना एक मकाम बनाया. हाल ही में, एक बार फिर धोनी ट्विटर पर टॉप ट्रेंड पर नजर आए. धोनी ने पहली बार 13 सितंबर 2007 को स्कॉटलैंड के खिलाफ हुए वर्ल्ड टी-20 के ग्रुप डी मैच में टीम का कमान संभाला था. उसके बाद धोनी ने इतिहास रचते हुए भारत को टी-20 का चैंपियन बनाया. और फिर धीरे-धीरे ये कारवां आगे बढ़ता चला गया और भारत ने आईसीसी विश्व तक का सफर भी तय कर लिया. धोनी ने अपने कार्यकाल में अपनी मेंटरशिप की भूमिका को निभाते हुए कई युवा खिलाड़ियों को तराश दिया. भारत के कप्तान विराट कोहली का सफर भी धोनी के नेतृत्व में ही शुरू हुआ और आगे बढ़ा.

ट्विटर ने कुछ यूं धोनी के 12 साल के कप्तानी सफर को याद किया

To our coolest Captain @msdhoni, here’s our small tribute to your glorious journey as the Captain of the Indian team. Love,

Proud fans!💙#12YearsOfCaptainDhoni 😊🤗 pic.twitter.com/v8iyFDU0uV — MS Dhoni Fans Official (@msdfansofficial) September 13, 2019

A team leader should be able to lead by example especially when the team needs the most. No one can forget the inning played by MSD in 2011 World Cup Final at Wankhede, Mumbai#12YearsOfCaptainDhoni pic.twitter.com/EsKSYBCrPr — Nitya (@_ImNitya_) September 13, 2019

How to convert challenges in to success, MSD is the best example for this #12YearsOfCaptainDhoni pic.twitter.com/fgPwHFizoE — Atul Dwivedi (@imAtul111) September 13, 2019

Retweet of you still remembered this move by CAPTAIN COOL#12YearsOfCaptainDhoni pic.twitter.com/E5Z1LeK52i — DHONI Trends™ (@TrendsDhoni) September 13, 2019

Retweet if you are proud fans of our beloved Captain Cool @msdhoni. #12YearsOfCaptainDhoni #Dhoni pic.twitter.com/KSpXT0mQhQ — MS Dhoni Fans Official (@msdfansofficial) September 13, 2019

आईसीसी वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफइनल मैच में भारत को मिली हार के बाद से पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) कश्मीर में भारतीय सेना के जवानों के साथ ड्यूटी पर तैनात थे. भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि पा चुके धोनी टेरिटोरियल आर्मी के साथ जम्मू कश्मीर में ड्यूटी पर थे. इस दौरान धोनी को वेस्टइंडीज दौरे से बाहर रखा गया. दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ आगामी सीरीज में भी धोनी को टीम में शामिल नहीं किया गया है. ये सब देख कर ऐसा लग रहा है कि धोनी अपनी रिटायरमेंट के बहुत करीब पहुंच चुके हैं. धोनी फिलहाल आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के कप्तान है.