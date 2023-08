आर प्रज्ञानानंदा को चेस वर्ल्ड कप फाइनल में कार्लसन से मिली हार

भारतीय ग्रैंडमास्टर आर प्रज्ञानानंदा चेस वर्ल्ड कप फाइनल में मैग्नस कार्लसन से टाईब्रेक में हार गए हैं. इस तरह प्रज्ञानंदा को सिल्वर मेडल से संतोष करना पड़ा. इस पूरे टूर्नामेंट में भारतीय ग्रैंडमास्टर ने बेहतरीन खेल दिखाया.

FIDE ने एक्स पर ये जानकारी दी. उन्होंने लिखा, “2023 FIDE वर्ल्ड कप के उपविजेता आर प्रज्ञानानंदा!. प्रभावशाली टूर्नामेंट के लिए 18 वर्षीय भारतीय प्रतिभाशाली खिलाड़ी को बधाई. फाइनल में पहुंचने के रास्ते में आर प्रज्ञानानंदा ने वर्ल्ड नंबर 2 हिकारू नाकामुरा और फैबियानो कारूआना को हराया. सिल्वर मेडल जीतकर ने प्रज्ञानानंदा ने #FIDECandidates का टिकट भी हासिल कर लिया.”