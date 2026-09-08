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Asian Games: भगवा नहीं अब नीली जर्सी में ही खेलेंगे हॉकी खिलाड़ी, विवाद के बाद HI का 'यू-टर्न'

Asian Games: जापान में होने वाले एशियन गेम्स में पुरुष और महिला दोनों हॉकी टीमें अपनी पारंपरिक नीली जर्सी में खेलती नजर आएंगी. हालांकि भगवा रंग दूसरा विकल्प बना रहेगा.

Written by: Parinay Kumar
Published: September 8, 2026, 7:34 PM IST
Indian Hockey Team
वर्ल्ड कप में भगवा जर्सी पर हुए विवाद के बाद हॉकी इंडिया ने पलटा फैसला. (PTI File Photo)

Asian Games: हॉकी इंडिया ने भारतीय हॉकी टीमों की जर्सी का रंग भगवा बनाने के अपने ‘विवादित’ फैसले को बदल दिया है. जापान में होने वाले एशियन गेम्स में पुरुष और महिला दोनों टीमें अपनी पारंपरिक नीली जर्सी में खेलती नजर आएंगी. यह फैसला नीदरलैंड और बेल्जियम में हुए FIH हॉकी वर्ल्ड कप में ‘भगवा किट’ को लेकर हुए आलोचनाओं के कुछ हफ्ते बाद आया है. हॉकी इंडिया ने टूर्नामेंट से पहले अपनी पुरानी नीली जर्सी को भगवा कर लिया था. इसके लिए उसने नीली टर्फ पर विजिबिलिटी को लेकर तकनीकी चिंताओं का हवाला दिया था. हालांकि, इस बदलाव की भारत के कई पूर्व कप्तानों ने आलोचना की और फेडरेशन के अंदर भी विवाद खड़ा हो गया था.

भगवा रंग बना रहेगा दूसरा विकल्प

अब, जब टीमें एशियन गेम्स की तैयारी कर रही हैं तो नीला रंग एक बार फिर पहली पसंद होगा. वहीं, भगवा रंग दूसरा विकल्प बना रहेगा. हॉकी इंडिया के ट्रेजरर शेखर मनोहरन के हवाले से TOI ने मंगलवार (सितंबर, 08,2026) को कहा, ‘इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (IOA) ने हमसे किट के लिए हमारी पसंद पूछी और HI ने पहली पसंद नीला बताया है, जबकि दूसरा रंग भगवा होगा.’

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भगवा रंग बदलने पर हंगामा

हॉकी इंडिया ने 27 जुलाई को इस बदलाव की घोषणा की थी और कहा था कि यह फैसला खिलाड़ियों और कोचों से मिले फीडबैक के आधार पर लिया गया था. फेडरेशन के मुताबिक, नीले टर्फ पर नीली जर्सी पहनने से मैदान पर दिखने में दिक्कत हो सकती है, जबकि पीली और नारंगी जर्सी संभावित विकल्प के तौर पर सामने आई थीं. आखिरकार भगवा रंग इसलिए चुना गया, क्योंकि यह भारतीय राष्ट्रीय झंडे से जुड़ा है. हालांकि, यह कदम जल्द ही विवादों में आ गया. परगट सिंह, धनराज पिल्लै, अजीत पाल सिंह और वीरेन रसकिन्हा जैसे पूर्व भारतीय कप्तानों ने उस रंग से हटने के फैसले पर सवाल उठाया जो लंबे समय से भारतीय हॉकी से जुड़ा हुआ था.

हॉकी इंडिया प्रेसिंडेंट की भी नहीं थी सहमति!

यह बहस तब और तेज हो गई जब हॉकी इंडिया के प्रेसिडेंट दिलीप टिर्की ने एक इंटरनल कम्युनिकेशन के जरिए बताया कि इस बदलाव के बारे में उनसे सलाह नहीं ली गई थी. टिर्की ने साफ किया कि उनका एतराज सिर्फ भगवा रंग पर नहीं था, बल्कि इस बात पर था कि फेडरेशन की चुनी हुई लीडरशिप और एग्जीक्यूटिव बोर्ड के सामने रखे बिना यह फैसला कैसे लिया गया? यह मामला पॉलिटिकल माहौल में भी उछला. ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने इस कदम की आलोचना की और आरोप लगाया कि यह बदलाव पॉलिटिक्स से प्रेरित है.

भारत के वर्ल्ड कप कैंपेन ने टेक्निकल वजह पर बहस को शांत करने में ज्यादा मदद नहीं की. पुरुषों की टीम छह मैचों में दो जीत के बाद आठवें स्थान पर रही. वहीं, महिलाओं की टीम ने टूर्नामेंट में भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए पांचवां स्थान हासिल किया.

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परिणय कुमार को पत्रकारिता में लगभग 14 साल का अनुभव है. वह करियर की शुरुआत से ही पॉलिटिकल और स्पोर्ट्स की खबरें लिखते रहे हैं. 2008 में बिहार के ललित ... और पढ़ें

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