जूनियर एशिया कप में भारत का जलवा, पाकिस्तान को 19-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई

भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने पाकिस्तान को 19-0 से हराकर रिकॉर्ड जीत दर्ज की और जूनियर एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बनाई.

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भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम ने जूनियर एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पाकिस्तान को 19-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की. मोक्वी, चीन में खेले गए इस मुकाबले में भारत ने शुरू से ही पाकिस्तान पर दबाव बनाए रखा. पाकिस्तान की टीम पूरे मैच में एक भी गोल नहीं कर सकी. भारत ने पहले हाफ में 10 और दूसरे हाफ में 9 गोल दागे. यह जूनियर महिला हॉकी में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत बताई जा रही है. डिफेंडिंग चैंपियन भारत इस जीत के साथ टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गया है.

पहले क्वार्टर में ही 5 गोल दागे

भारत ने मैच की शुरुआत बेहद तेज अंदाज में की. टीम ने पहले क्वार्टर में ही पांच गोल कर पाकिस्तान की मुश्किल बढ़ा दी. पूजा साहू ने 7वें मिनट में भारत का खाता खोला. इसके बाद रोशनी ऐंद ने 9वें, तनुश्री दिनेश कडू ने 11वें, सुखवीर कौर और सानिका चंद्रकांत माने ने 13वें मिनट में गोल किए. दूसरे क्वार्टर में मधु सिदार, गीता यादव, सानिका माने, तनुजा टोप्पो और पूजा मलिक ने गोल किए. हाफ टाइम तक भारत 10-0 से आगे था.

पूजा मलिक की हैट्रिक, प्लेयर ऑफ द मैच

दूसरे हाफ में भी भारतीय खिलाड़ियों ने गोल करने का सिलसिला जारी रखा. तीसरे क्वार्टर में पूर्णिमा यादव, मधु सिदार और सुप्रिया ने गोल किए. आखिरी क्वार्टर में कृष्णा शर्मा, पूजा मलिक, सुप्रिया, बिनीमा धन और रोशनी ऐंद ने गोल दागे. पूजा मलिक ने 49वें और 51वें मिनट में गोल करके अपनी हैट्रिक पूरी की. उन्हें शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. सानिका माने, मधु सिदार और सुप्रिया ने भी दो-दो गोल किए.

भारत को मिले 18 पेनल्टी कॉर्नर

मुकाबले में भारत का दबदबा इस बात से भी समझा जा सकता है कि टीम को कुल 18 पेनल्टी कॉर्नर मिले. इसके अलावा भारत को एक पेनल्टी स्ट्रोक भी मिला. वहीं पाकिस्तान की टीम पूरे मैच में गोल करने का कोई मौका नहीं बना सकी. उसे एक भी पेनल्टी कॉर्नर या पेनल्टी स्ट्रोक नहीं मिला. भारत की डिफेंस ने भी शानदार खेल दिखाया और पूरे 60 मिनट तक पाकिस्तान को गोल से दूर रखा.

अब सेमीफाइनल में उतरेगी भारतीय टीम

भारत ने क्वार्टर फाइनल से पहले ग्रुप स्टेज में भी शानदार प्रदर्शन किया था. टीम ने जापान, मलेशिया और साउथ कोरिया को हराकर अपने ग्रुप में टॉप किया था. चीन के खिलाफ भारत का मुकाबला 0-0 से ड्रॉ रहा था. अब सेमीफाइनल में भारत का सामना साउथ कोरिया और मलेशिया के बीच होने वाले क्वार्टर फाइनल के विजेता से होगा. सेमीफाइनल मुकाबला 12 सितंबर को खेला जाएगा. भारत 2023 और 2024 में जूनियर एशिया कप का चैंपियन रह चुका है और अब उसकी नजर लगातार तीसरे खिताब पर है.