पूर्व भारतीय दिग्गज ऑलराउंडर और विश्व कप विजेता कप्तान कपिल देव (Kapil Dev) से जब मौजूदा क्रिकेटरों में से इस पीढ़ी का सबसे महान ऑलराउंडर का नाम पूरा गया तो उन्होंने भारत की पहली विश्व कप विजेता ने दो सदस्यों- रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin), रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) का नाम लिया। हालांकि उन्होंने माना कि बतौर गेंदबाज जडेजा के खेल में कमी आई है।

कोलकाता में रॉयल कलकत्ता गोल्फ कोर्स में कपिल ने कहा, "मैं अश्विन को कहूंगा, उन्हें सलाम। जडेजा भी… वो कितने शानदार क्रिकेटर हैं, लेकिन दुर्भाग्य से, उन्होंने एक बल्लेबाज के रूप में सुधार किया है और मेरे लिए वो एक गेंदबाज के रूप में नीचे आए हैं।"

जडेजा के बारे में उन्होंने कहा, "जब उन्होंने शुरुआत की, तो वह एक बेहतर गेंदबाज थे, लेकिन अब वह एक बेहतर बल्लेबाज हैं। हर जब भारत को उसकी जरूरत होगी, उसे रन मिलेंगे। लेकिन वह एक गेंदबाज के रूप में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है।"

कपिल ने भारतीय टीम के नए मुख्य कोच के रूप में राहुल द्रविड़ की नियुक्ति पर जोर देकर कहा कि 48 साल के इस खिलाड़ी ने 16 साल के लंबे करियर के दौरान भारत के लिए एक बल्लेबाज के रूप में अपनी नई भूमिका में अधिक सफल होंगे।

कपिल ने कहा, “वो एक अच्छा इंसान है, एक अच्छा क्रिकेटर है। वो एक क्रिकेटर की तुलना में एक कोच के रूप में बेहतर काम करेगा क्योंकि क्रिकेट में उससे बेहतर काम किसी ने नहीं किया है। मैं बस उम्मीद बनाए रखे हूं।”

उन्होंने आगे कहा, “आप उसके डेब्यू के बाद उसे नहीं आंक सकते, आप एक प्रदर्शन से नहीं जाने जाते। समय के साथ, राहुल क्या करेंगे, हमें पता चल जाएगा। आप केवल सकारात्मक सोचें।”