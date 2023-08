भारतीय पुरुष 4x400 मीटर रिले टीम ने तोड़ा एशियाई रिकॉर्ड; पहली बार विश्व चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचे

बुडापेस्ट, 26 अगस्त| भारतीय पुरुष 4×400 मीटर रिले टीम ने शनिवार को बुडापेस्ट में चल रही विश्व चैंपियनशिप में 2 मिनट 59.05 सेकंड के अंदर फाइनल राउंड के लिए क्वालीफाई कर एशियाई रिकॉर्ड तोड़ दिया. मोहम्मद अनस याहिया, अमोज जैकब, मोहम्मद अजमल वरियाथोडी और राजेश रमेश की भारतीय चौकड़ी ने बेहतरीन दौड़ लगाकर यूएसए (2:58.47) के बाद हीट-1 में दूसरा स्थान हासिल किया और रविवार को होने वाले फाइनल में जगह बनाई.

इससे पहले रिले रेस में एशिया का सर्वेश्रेष्ठ रिकॉर्ड 2:59.51 का था जो जापानी टीम के नाम था. हर दो हीट से टॉप तीन फिनिशर और अगले दो सबसे तेज फिनिशर फाइनल के लिए क्वालीफाई करते हैं.