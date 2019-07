नॉटिंघमशायर: भारतीय स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने शानदार प्रदर्शन करते हुए काउंटी क्रिकेट में एक बार फिर अपनी काबिलियत साबित की है. अश्विन ने नॉटिंघमशायर की ओर से खेलते हुए सरे के खिलाफ मैच के दूसरे दिन 69 रन देकर छह विकेट अपने नाम किए. इन छह विकेटों में शीर्ष चार बल्लेबाजों के भी विकेट शामिल हैं.

DAY ONE REPORT | Ashwin’s six wicket haul restricts Surrey on the opening day.

अश्विन के इस बेहतीन प्रदर्शन के दम पर नॉटिंघमशायर ने सरे को उसकी पहली पारी में 240 रन पर ऑलआउट कर दिया. इसके जवाब में नॉटिंघमशायर ने एक विकेट खोकर 33 रन बना लिए हैं. सरे अभी नॉटिंघमशायर के स्कोर से 207 रन पीछे हैं जबकि उसके नौ विकेट शेष हैं. अश्विन ने इससे पहले समरसेट के खिलाफ भी पांच विकेट चटकाए थे. इसके अलावा उन्होंने 41 रनों की नाबाद पारी भी खेली थी.

HIGHLIGHTS | Ashwin accounts for Surrey.

Watch the best moments from day one as the India spinner showed his class at Trent Bridge 👉 https://t.co/TwkxK27oUh#NottsvSur pic.twitter.com/iMcOorrFPu

— Nottinghamshire CCC (@TrentBridge) July 14, 2019