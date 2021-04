Indian Premier League 2021: मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने आईपीएल-14 में अब तक 2 मैच खेले हैं, जिसमें उसे 1 में जीत और 1 में हार का सामना करना पड़ा. रिकॉर्ड 5 बार ट्रॉफी अपने नाम कर चुकी मुंबई ने इस सीजन तेज गेंदबाज युद्धवीर सिंह चारक (Yudhvir Singh Charak) को अपने खेमे में शामिल किया है. हालांकि इस खिलाड़ी को अब तक आईपीएल डेब्यू का मौका नहीं मिला है, लेकिन युद्धवीर सिंह को जल्द इस सुनहरे मौके की भी उम्मीद है. इस बीच युद्धवीर सिंह चारक ने फैंस के बीच उस इमोशनल वाकये को साझा किया है, जब उन्हें टीम के साथ जोड़ा गया था. Also Read - IPL 2021, Punjab Kings vs Chennai Super Kings: CSK की जीत पर Virender Sehwag का ट्वीट, तस्वीर शेयर करते हुए लिखा- 'रोमबा नल्ला विक्ट्री'

युद्धवीर सिंह ने बताया इस साल 18 फरवरी को नीलामी के दौरान गेंदबाजी कोच जहीर खान ने जब उनका नाम पुकारा तो उनके आंखों में आंसू आ गए थे. मुंबई इंडियंस ने टिवटर पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसमें चारक ने कहा, “मैं जानता था कि अगर मेरा नाम पुकारा जाता है तो यह अंतिम नाम होगा. और अगर नहीं तो ठीक है. मैं और मेरा परिवार टीवी पर आंखें जमाए हुए थे. नीलामी के दौरान जब जैक सर (जहीर खान) ने मेरा नाम पुकारा तो मेरे आंखों से आंसू आने शुरू हो गए.” Also Read - Indian Premier League 2021, Points Table: CSK ने लगाई जबरदस्त छलांग, अब तक नहीं खुला SRH का खाता

"When Zak sir raised the paddle in the IPL Auction, I had tears flowing down my eyes." 🌟

