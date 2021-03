इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) की मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने 14वें सीजन के लिए शनिवार (27 मार्च) को अपनी नई जर्सी लॉन्च की. इसमें ब्रह्माण्ड की संचरना के पांच मूल तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश का समावेश है और यह फ्रेंचाइजी के मूल्यों को दर्शाता है. Also Read - 'Ben Stokes को गेंदबाजी करना बेहद खतरनाक है, IPL में भी उससे ऐसे ही प्रदर्शन की उम्‍मीद'

जर्सी के बारे टीम के प्रवक्ता ने कहा, ‘‘मुंबई इंडियंस ने हर साल एक विरासत को आगे बढ़ाया है, जो हमारे मूल मूल्यों और विचारधाराओं पर आधारित है. हमारे पांच आईपीएल खिताब इन मूल्यों के लिए हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाते है. हम इस साल अपनी जर्सी के माध्यम से इसे दिखा पा रहे हैं. ’’ Also Read - IPL 2021 में द. अफ्रीकी क्रिकेटर्स के भारत आने का रास्‍ता साफ, इस तारीख को आएंगे अधिकांश खिलाड़ी

इस नई जर्सी में पहले की तरह नीले रंग की इस जर्सी में सुनहरे (गोल्डन) रंगों का ज्यादा इस्तेमाल है. Also Read - रितुराज गायकवाड़ बोले- CSK के खराब प्रदर्शन पर MS Dhoni ने की थी मुझसे बात, 'हमें अब करना होगा...'

Presenting our new MI jersey for #IPL2021 👕✨

One Team. #OneFamily . One Jersey. 💙

Love at first sight! 😍

Can’t wait to see the boys wear the all-new MI jersey in #IPL2021 💙

Pre-order yours ➡️ https://t.co/Oo7qj5m4cN#OneFamily #MumbaiIndians pic.twitter.com/mdGw4ZEai3

— Mumbai Indians (@mipaltan) March 27, 2021