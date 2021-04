IPL 2021, MI vs SRH, Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad, 9th Match Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports Live, Disney+Hotstar Live Cricket: मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) और सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) के बीच 17 अप्रैल को सीजन का 9वां मैच खेला जाना है. मुंबई ने अब तक 2 में से एक मैच जीता है, जबकि हैदराबाद का जीत का खाता तक नहीं खुल सका है. इस टीम को शुरुआती दोनों मैचों में शिकस्त मिली है. ऐसे में हैदराबाद हार की हैट्रिक से बचना चाहेगी. हैदराबाद की टीम मुंबई के खिलाफ सही संयोजन के साथ उतरने का प्रयास करेगी, जिससे कि लगातार दो हार के बाद जीत दर्ज करके अंकों का खाता खोल सके. Also Read - IPL 2021: गलत कोविड रिपोर्ट के कारण आइसोलेशन में गए एनरिक नॉर्खिया दिल्ली कैपिटल्स स्क्वाड से जुड़े

दोनों टीमों के बीच आईपीएल इतिहास में अब तक कुल 16 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें 8-8 मुकाबले दोनों टीमों के पक्ष में गए हैं. ऐसे में मजबूत नजर आ रही मुंबई की टीम हैदराबाद को कमतर समझने की भूल नहीं कर सकती है. Also Read - IPL 2021: कोच Ricky Ponting का खुलासा, एड़ी में चोट की वजह से नहीं खेले Ishant Sharma

कब और कहां, किस वक्त शुरू होगा Mumbai Indians और Sunrisers Hyderabad के बीच सीजन का चौथा मैच? Also Read - IPL 2021, Rajasthan Royals vs Delhi Capitals: Chris Morris को लेकर Virender Sehwag का ट्वीट- "पैसा मिला पर इज्जत नहीं"

मुंबई इंडियंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम में साढ़े 7 बजे से शुरू होगा, जिसमें टॉस आधे घंटे पहले होगा.

कहां देख सकेंगे Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad, 9th Match मैच का सीधा प्रसारण?

इस मैच का लाइव टेलीकास्ट Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports 1 Hindi पर देखा जा सकता है.

Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad के बीच मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए क्या करें?

Disney+Hotstar पर मुंबई-हैदराबाद के बीच मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

Mumbai Indians और Sunrisers Hyderabad की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

सनराइजर्स हैदराबाद: डेविड वॉर्नर (कप्तान), केन विलियम्सन, विराट सिंह, मनीष पांडे, प्रियम गर्ग, रिद्धिमान साहा, जॉनी बेयरस्टो, जेसन रॉय, श्रीवत्स गोस्वामी, विजय शंकर, मोहम्मद नबी, केदार जाधव, जे सुचित, जेसन होल्डर, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समद, भुवनेश्वर कुमार, राशिद खान, टी नटराजन, संदीप शर्मा, खलील अहमद, सिद्धार्थ कौल, बासिल थम्पी, शाहबाज नदीम और मुजीब उर रहमान.

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा (कप्तान), सूर्यकुमार यादव, अनमोलप्रीत सिंह, क्रिस लिन, सौरभ तिवारी, धवल कुलकर्णी, जसप्रीत बुमराह, राहुल चाहर, ट्रेंट बोल्ट, मोहसिन खान, हार्दिक पंड्या, जयंत यादव, कीरोन पोलार्ड, कृणाल पंड्या, अनुकुल रॉय, ईशान किशन, क्विंटन डिकॉक, आदित्य तारे, एडम मिल्ने, नाथन कूल्टर नाइल, पीयूष चावला, जेम्स नीशाम, युद्धवीर चरक, मार्को जेनसन और अर्जुन तेंदुलकर.