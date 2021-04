Indian Premier League 2021, Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad, 9th Match: मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) ने 17 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) पर 13 रन से जीत दर्ज की. मुंबई के लिए राहुल चाहर (Rahul Chahar) और ट्रेंट बोल्ट (Trent Boult) ने तीन-तीन विकेट झटके, जबकि जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने चार ओवर में 14 रन देकर एक विकेट लिया. मुंबई के कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ने इस जीत का श्रेय गेंदबाजों के दिया है. रोहित शर्मा ने यह भी कहा कि उनकी टीम को बल्लेबाजी के समय बीच के ओवरों में अच्छा करना होगा. Also Read - Indian Premier League 2021, Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders, 10th Match Live Cricket Streaming: यहां देखें KKR और RCB के बीच Live मैच

रोहित शर्मा ने गेंदबाजों की तारीफ करते हुए कहा, ''गेंदबाजी इकाई ने शानदार प्रदर्शन किया. हमें पता था कि यह आसान (सनराइजर्स के लिए रन का पीछा करना) नहीं होगा. जब आपके पास ऐसी पिच हो और गेदबाज योजना के मुताबिक गेंदबाजी करें तो कप्तान के तौर पर आपका काम आसान हो जाता है.''

मुंबई इंडियंस ने आखिरी ओवरों में पोलार्ड की 22 गेंद में 35 रन की नाबाद पारी के दम पर पांच विकेट पर 150 रन बनाने के बाद हैदराबाद को 137 रन पर ऑल आउट कर दिया. मैच के बाद पुरस्कार समारोह में रोहित ने कहा कि उनकी टीम ने अच्छा स्कोर खड़ किया था लेकिन उन्हें बीच के ओवरों में और बेहतर बल्लेबाजी करने की जरूरत है.

Kieron Pollard gets the Man of the Match award for his knock of 35* as #MumbaiIndians win by 13 runs against #SRH.#VIVOIPL pic.twitter.com/dlyyog6PIs

— IndianPremierLeague (@IPL) April 17, 2021