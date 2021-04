Indian Premier League 2021, Mumbai Indians vs Sunrisers Hyderabad, 9th Match: मुंबई इंडियंस ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 13 रन से जीत दर्ज की. जसप्रीत बुमराह ने मुंबई इंडियंस की जीत में एक बार फिर अहम भूमिका निभाई. बुमराह ने 4 ओवर में महज 14 रन दिए. इसके साथ ही उन्होंने 1 विकेट भी झटका. बुमराह इस सीजन अब तक 3 शिकार कर चुके हैं. इस शानदार प्रदर्शन के बाद न्यूजीलैंड के स्टार तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट ने इस भारतीय क्रिकेटर को ‘डेथ ओवरों’ का सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज बताया है. Also Read - My Dream11 Prediction, DC vs PBKS, IPL 2021: आज के मैच में ये हो सकते हैं बेस्‍ट कप्‍तान व विकेटकीपर, जरूर लगाएं दांव

बोल्ट ने मैच के बाद कहा, ''बुमराह जैसे खिलाड़ी को गेंदबाजी करते हुए देखना शानदार है. वह जब गेंदबाजी करता है तो पूरे स्पैल के दौरान काफी स्पष्ट होता है.'' मुंबई इंडियंस की टीम में बोल्ट और बुमराह की जोड़ी शानदार प्रदर्शन करती है. दोनों ने पिछले चरण में बेहतरीन प्रदर्शन कर अपनी टीम को पांचवां खिताब दिलाने में मदद की थी. उन्होंने कहा, ''लेकिन मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है कि डेथ ओवरों में वह दुनिया के सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजों में से एक है. वह मेरा काम काफी आसान बना देता है. ''

स्पिनर राहुल चाहर (19 रन देकर तीन विकेट) और बोल्ट (28 रन देकर तीन विकेट) ने गेंद से काफी अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन न्यूजीलैंड के इस खिलाड़ी ने कहा कि यह टीम प्रयास था. उन्होंने कहा, ''यहां एक प्रदर्शन को चुनना काफी मुश्किल है. ज्यादातर श्रेय पूरी टीम को जाता है। हम जानते थे कि हम स्कोर में कुछ रन कम रह गये थे."

बता दें कि मुंबई इंडियंस की तीन मैचों में यह दूसरी जीत है और अब वह चार अंकों के साथ तालिका में टॉप पर पहुंच गई है. वहीं हैदराबाद को लगातार तीसरी हार का सामना करना पड़ा है और टीम को अभी भी इस सीजन में अपनी पहली जीत की तलाश है.