Indian Premier League 2021 Points Table, Orange Cap Purple Cap Holder List: रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) ने 22 अप्रैल को सीजन के 16वें मैच में राजस्थान रॉयल्स (Rajasthan Royals) को 10 विकेट से करारी शिकस्त दी. इसी के साथ आरसीबी ने एक बार फिर शीर्ष स्थान पर कब्जा जमा लिया. राजस्थान ने लगातार चौथा मुकाबला अपने नाम किया है, जिसके साथ उसने 8 प्वाइंट्स हासिल कर लिए हैं. वहीं चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) 6 अंकों के साथ दूसरे पायदान पर है. Also Read - PBKS vs MI, IPL 2021 Live Cricket Streaming: यहां देखें पंजाब-मुंबई के बीच मुकाबले का Live Telecast

दिल्ली कैपिटल्स, मुंबई इंडियंस, सनराइजर्स हैदराबाद और कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम क्रमश: तीसरे, चौथे, पांचवें और छठे स्थान पर है, जबकि पंजाब किंग्स और राजस्थान 4 में से 1 ही मैच जीत सके हैं और ये टीमें सातवें और आठवें स्थान पर हैं. Also Read - IPL 2021, RCB vs RR: आरसीबी से मिली 10 विकेट से करारी शिकस्त, Sanju Samson ने गिनाए हार के कारण

टीम मैच जीत हार टाई बेनतीजा प्वाइंट्स नेट रनरेट रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर 4 4 0 0 0 8 +1.009 चेन्नई सुपर किंग्स 4 3 1 0 0 6 +1.142 दिल्ली कैपिटल्स 4 3 1 0 0 6 +0.426 मुंबई इंडियंस 4 2 2 0 0 4 +0.187 सनराइजर्स हैदराबाद 4 1 3 0 0 2 -0.228 कोलकाता नाइट राइडर्स 4 1 3 0 0 2 -0.700 पंजाब किंग्स 4 1 3 0 0 2 -0.824 राजस्थान रॉयल्स 4 1 3 0 0 2 -1.011

इस सीजन अब तक शिखर धवन ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे हैं. धवन ने 4 पारियों में 2 अर्धशतक की मददसे 231 रन बनाए हैं. वहीं ग्लेन मैक्सवेल 176 रन बनाकर दूसरे स्थान पर मौजूद हैं. Also Read - IPL 2021, PBKS vs MI Head to Head: मुंबई का पलड़ा पंजाब पर भारी, आंकड़ों में जानिए अब तक का इतिहास

आईपीएल-2021 में सर्वाधिक रन-

1) शिखर धवन – 231 रन (4 पारियां)

2) ग्लेन मैक्सवेल – 176 रन (3 पारियां)

3) जॉनी बेयरस्टो – 173 रन (4 पारियां)

4) फाफ डुप्लेसिस – 164 रन (4 पारियां)

5) नितीश राणा – 164 रन (4 पारियां)

इस सीजन हर्षल पटेल अब तक सबसे ज्यादा शिकार करने वाले गेंदबाज हैं. पटेल ने 4 मैचों में 116 रन देकर 12 शिकार किए हैं. इस दौरान उनका सर्वश्रेष्ठ 5/27 रहा. वहीं चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाज दीपक चाहर 8 विकेट चटकाकर दूसरे स्थान पर हैं. टॉप-4 की लिस्ट में सभी भारतीय खिलाड़ी हैं.

आईपीएल-2021 में सबसे अधिक विकेट-

1) हर्षल पटेल – 12 विकेट (4 मैच)

2) दीपक चाहर – 8 विकेट (4 मैच)

3) आवेश खान – 8 विकेट (4 मैच)

4) राहुल चाहर – 8 विकेट (4 मैच)

5) आंद्रे रसेल – 7 विकेट (4 विकेट)