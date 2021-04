IPL 2021, PBKS vs CSK, Punjab Kings vs Chennai Super Kings, 8th Match Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports Live, Disney+Hotstar Live Cricket: पंजाब किंग्स (Punjab Kings) और चेन्नई सुपर किंग्स (Chennai Super Kings) के बीच 16 अप्रैल को सीजन का 8वां मैच खेला जाना है. पंजाब ने सीजन का अपना पहला मुकाबला जीता है, जबकि चेन्नई को फिलहाल खाता खुलने का इंतजार है. दोनों टीमों के बीच अब तक आईपीएल में कुल 23 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें चेन्नई को 14, जबकि पंजाब को 9 मुकाबलों में जीत हासिल हुई है. पिछले सीजन पंजाब को चेन्नई ने दोनों मैचों में मात दी थी. ऐसे में पंजाब इस बार गलतियों में दोहराने के बचना चाहेगी. Also Read - 'तुम ऑरैंज कैप नहीं जीतोगे': कैसे विराट कोहली की इस सलाह ने बदल दिया रियान पराग का खेल

कब और कहां, किस वक्त शुरू होगा Punjab Kings और Chennai Super Kings के बीच लाइव मैच? Also Read - IPL 2021: लगातार दूसरा मैच हारे Sunrisers Hyderabad, Sania Mirza के पिता ने दिखाया आईना

पंजाब किंग्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium, Mumbai) में खेला जाएगा. जिसमें टॉस शाम 7, जबकि इसके आधे घंटे बाद मैच की शुरुआत होगी. Also Read - IPL 2021, PBKS vs CSK, Dream XI prediction: पंजाब-चेन्नई मुकाबले में इन खिलाड़ियों पर लगा सकते हैं दांव

कहां देख सकेंगे Punjab Kings vs Chennai Super Kings, 8th Match मैच का सीधा प्रसारण?

पंजाब-चेन्नई के बीच इस मैच का लाइव टेलीकास्ट Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports 1 Hindi पर देखा जा सकता है.

Punjab Kings vs Chennai Super Kings के बीच मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए क्या करें?

Disney+Hotstar पर पंजाब-चेन्नई के बीच मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

Punjab Kings और Chennai Super Kings की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

पंजाब किंग्स: लोकेश राहुल (कप्तान), मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, मनदीप सिंह, प्रभसिमरन सिंह, निकोलस पूरण, सरफराज खान, दीपक हुड्डा, मुरुगन अश्विन, रवि बिश्नोई, हरप्रीत बरार, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, इशान पोरेल, दर्शन नालकंडे, क्रिस जोर्डन, डेविड मलान, झाय रिचर्डसन, शाहरुख खान, रिले मेरेडिथ, मोइजेस हेनरिक्स, जलज सक्सेना, उत्कर्ष सिंह, फैबियन एलेन और सौरभ कुमार.

चेन्नई सुपर किंग्स: महेंद्र सिंह धोनी (कप्तान), सुरेश रैना, अंबाती रायुडू, केएम आसिफ, दीपक चाहर, ड्वेन ब्रावो, फाफ डु प्लेसी, इमरान ताहिर, एन जगदीशन, कर्ण शर्मा, लुंगी एनगिडि, मिशेल सेंटनेर, रविंद्र जडेजा, रूतुराज गायकवाड़, शारदुल ठाकुर, सैम कुरेन, आर साइ किशोर, मोईन अली, के गौतम, चेतेश्वर पुजारा, हरिशंकर रेड्डी, भागनाथ वर्मा, सी हरि निशांत.