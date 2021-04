IPL 2021, PBKS vs MI, Punjab Kings vs Mumbai Indians, 17th Match Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports Live, Disney+Hotstar Live Cricket: आईपीएल-14 में पंजाब किंग्स (Punjab Kings) और मुंबई इंडियंस (Mumbai Indians) के बीच 23 अप्रैल को सीजन का 17वां मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium, Chennai) में खेला जाना है. पंजाब अब तक 4 में से 3 मैच गंवा चुका है, जबकि मुंबई 4 में से 2 मैच अपने नाम कर चुका है. Also Read - IPL 2021, RCB vs RR: आरसीबी से मिली 10 विकेट से करारी शिकस्त, Sanju Samson ने गिनाए हार के कारण

आईपीएल-2021 में फिलहाल शुरुआती दौर चल रहा है लेकिन मुंबई इंडियंस चाहेगा कि उसके खिलाड़ी पंजाब के खिलाफ फॉर्म हासिल करें. लगातार तीन हार से पंजाब का मनोबल निश्चित तौर पर गिरा होगा. टीम को अब तुरंत ही इससे उबरना होगा, नहीं तो प्लेऑफ की उम्मीदें धूमिल पड़ती जाएगी.

कब और कहां खेला जाएगा Punjab Kings और Mumbai Indians के बीच मैच?

पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस बैंगलोर के बीच यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium, Chennai) में खेला जाएगा. जिसमें टॉस शाम 7, जबकि इसके आधे घंटे बाद मैच की शुरुआत होगी.

कहां देख सकेंगे Punjab Kings vs Mumbai Indians मैच का सीधा प्रसारण?

इस मैच का लाइव टेलीकास्ट Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports 1 Hindi पर देखा जा सकता है.

कहां देखें Punjab Kings vs Mumbai Indians मैच की लाइव स्ट्रीमिंग?

Disney+Hotstar पर पंजाब-मुंबई के बीच मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

Punjab Kings और Mumbai Indians की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

पंजाब किंग्स: केएल राहुल (कप्तान), मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, मनदीप सिंह, प्रबसिमरन सिंह, निकोलस पूरण, सरफराज खान, दीपक हुड्डा, मुरुगन अश्विन, रवि बिश्नोई, हरप्रीत बराड़, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, इशान पोरेल, दर्शन नालकंडे, क्रिस जॉर्डन, डाविड मलान, झॉय रिचर्डसन, शाहरुख खान, रिले मेरेडिथ, मोइजेस हेनरिक्स, जलज सक्सेना, उत्कर्ष सिंह, फैबियन एलन, सौरभ कुमार.

मुंबई इंडियंस: रोहित शर्मा (कप्तान), एडम मिल्ने, आदित्य तारे, अनमोलप्रीत सिंह, अनुकुल रॉय, अर्जुन तेंदुलकर, क्रिस लिन, धवल कुलकर्णी, हार्दिक पंड्या, ईशान किशन, जेम्स नीशाम, जसप्रीत बुमराह, जयंत यादव, कीरोन पोलार्ड, क्रुणाल पंड्या, मार्को जेनसन, मोहसिन खान, नाथन कूल्टर नाइल, पीयूष चावला, क्विंटन ​डिकॉक, राहुल चाहर, सौरभ तिवारी, सूर्यकुमार यादव, ट्रेंट बोल्ट, यशवीर सिंह.