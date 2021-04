आईपीएल (IPL 2021) के 14वें मुकाबले में आज सनराइजर्स हैदराबाद (Punjab Kings vs Sunrisers Hyderabad) ने पंजाब किंग्‍स पर नौ विकेट से बड़ी जीत दर्ज की. मैच के हीरो गेंदबाजी के दौरान खलील अहमद (तीन विकेट) तो बल्‍लेबाजी के दौरान जोनी बेयरस्‍टो 63*(56) रहे. चौथा मुकाबला खेलने के बाद यह हैदराबाद की टीम की मौजूदा सीजन में पहली जीत है. Also Read - PBKS vs SRH IPL 2021 Live Cricket Score and Updates: पंजाब को नौ विकेट से हराकर हैदराबाद ने दर्ज की पहली जीत

टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी करते हुए पंजाब किंग्‍स 20 ओवरों में 120 रन पर ऑलआउट हो गई. लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान हैदराबाद की टीम ने बेहद आसानी से मुकाबले को जीत मिला. Also Read - Nicholas Pooran Diamond Duck: पहले दो, फिर एक, अब बिना गेंद खेले आउट हुए पूरन, बनाया अनोखा रिकॉर्ड, फैन्‍स ने किया ट्रोल

पंजाब की टीम ने कप्‍तान केएल राहुल महज चार रन ही बना पाए. तीसरे नंबर पर खेलने आए क्रिस गेल ने 17 गेंदों पर 15 रनों का योगदान दिया. निकोलस पूरन अपना खाता भी नही खोल पाए. वो बिना कोई गेंद खेले डेविड वार्नर के डायरेक्‍ट थ्रो के चलते रनआउट हुए. Also Read - KKR vs CSK IPL 2021 Hindi Live Score and Updates: कोलकाता ने जीता टॉस, पहले गेंदबाजी का फैसला

पंजाब किंग्‍स ने महज 39 रनों पर अपने तीन विकेट गंवा दिए थे. आगे भी विकेट गिरने का सिलसिला नहीं रुका. दीपक हुड्डा 11 गेंदों पर 13 रन बनाकर अभिषेक शर्मा की गेंद पर एलबीडब्‍ल्‍यू आउट हुए. मोइसिस हेनरिक्स को अभिषेक शर्मा की गेंद पर जोनी बेयरस्‍टो ने स्‍टंप आउट कर दिया.

अंत में शाहरुख खान ने 17 गेंदों पर 22 रनों का योगदान जरूर दिया. 19वें ओवर में खलील अहमद ने उन्‍हें अभिषेक शर्मा के हाथों कैच आउट करवाया. 20वें ओवर की चौथी गेंद पर पूरी पंजाब की टीम ऑलआउट हो गई. हैदराबाद की तरफ से खलील अहमद के तीन विकेट के अलावा अभिषेक शर्मा ने दो और भुवनेश्‍वर कुमार, सिद्धार्थ कौल और राशिद खान ने एक-एक विकेट निकाला.

लक्ष्‍य का पीछा करने के दौरान कप्‍तान डेविड वार्नर और जोनी बेयरस्‍टो ने हैदराबाद को अच्‍छी शुरुआत दिलाई. वार्नर ने 37 गेंदों पर 37 रन बनाए. दोनों ने पहले विकेट के लिए साथ मिलकर 73 रन जोड़े. 11वें ओवर में बड़ा शॉट लगाने के प्रयास में वार्नर मिडविकेट की दिशा में कैच आउट हुए. इसके बाद केएन विलियमसन16(19) ने जोनी बेयरस्‍टो का अंत तक साथ निभाकर हैदराबाद की जीत सुन‍िश्ति की.