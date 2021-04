Indian Premier League 2021, Rajasthan Royals vs Kolkata Knight Riders, 18th Match: कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) ने 24 अप्रैल को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में राजस्थान रॉयल्य (Rajasthan Royals) के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए नौ विकेट पर 133 रन बनाए. इस दौरान कुछ ऐसा हुई, जो आईपीएल में बहुत कम बार ही देखने को मिला. दरअसल 10.2 ओवर में केकेआर के कप्तान इयोन मोर्गन (Eoin Morgan) बगैर खाता खोले ही पवेलियन लौट गए. खास बात यह रही कि इस पारी में मोर्गन एक भी गेंद नहीं खेल सके. Also Read - 3 पारियों में Glenn Maxwell जड़ चुके 2 फिफ्टी, Kevin Pietersen बोले- उनकी सफलता पर आश्चर्यचकित हूं

आईपीएल के इतिहास में ऐसा चौथी बार हुआ जब किसी टीम का कप्तान इस तरह से ‘डाइमंड डक’ पर आउट हुआ. राजस्थान रॉयल्स के पूर्व कप्तान शेन वॉर्न इस तरीके से साल 2009 और 2010 में आउट हो चुके हैं. उनके अलावा गौतम गंभीर भी बगैर कोई गेंद खेले रन आउट हुए हैं. बता दें कि जब कोई बल्लेबाज बिना कोई गेंद खेले ही शून्य पर आउट होता है, तो उसे ‘डायमंड डक’ पर आउट होना कहते हैं. Also Read - संकट के वक्त Shikhar Dhawan ने जोड़े हाथ, देशवासियों से की मदद की अपील

बता दें कि अपने गेंदबाजों के उम्दा प्रदर्शन के बूते राजस्थान रॉयल्स टीम ने वानखेड़े स्टेडियम में आईपीएल सीजन-14 के अपने पांचवें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 133 रनों पर रोक दिया. टॉस हारने के बाद बैटिंग करते हुए कोलकाता की टीम निर्धारित 20 ओवरों में 9 विकेट पर 133 रन बना बना सकी. Also Read - IPL 2021, RR vs KKR, Playing XI: राजस्थान ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, Playing XI में हुए बड़े बदलाव

A wonderful bowling effort from @rajasthanroyals restrict #KKR to 133-9.

Let’s see if they can defend this. Buttler to open with Jaiswal for #RR.

👉 https://t.co/oKLdD2Pi9R #VIVOIPL #RRvKKR pic.twitter.com/NVLgxAZW3H

— IndianPremierLeague (@IPL) April 24, 2021