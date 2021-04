IPL 2021, RCB vs KKR, Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders, 10th Match Live Cricket Score Streaming Online at Star Sports Live, Disney+Hotstar Live Cricket: आईपीएल-14 में 18 अप्रैल को पहला मैच रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) और कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के बीच सीजन का 10वां मैच खेला जाना है. आरसीबी की निगाहें जीत की हैट्रिक पर है, जबकि केकेआर दूसरी जीत की तलाश में है. Also Read - MI vs SRH: जीतते-जीतते हार गया हैदराबाद, लगातार तीसरे मुकाबले में डेविड वार्नर को मिली शिकस्‍त

दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 27 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें 12 आरसीबी ने अपने नाम किए, जबकि केकेआर ने 15 में जीत हासिल की. बैंगलोर ने इस टीम के खिलाफ पिछले तीन मैच अपने नाम किए हैं. ऐसे में कोलकाता हार के इस क्रम को तोड़ना चाहेगा.

कब और कहां, किस वक्त शुरू होगा Royal Challengers Bangalore और Kolkata Knight Riders के बीच सीजन का चौथा मैच?

आरसीबी-केकेआर के बीच यह मुकाबला चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium, Chennai) में खेला जाएगा. जिसमें टॉस शाम 7, जबकि इसके आधे घंटे बाद मैच की शुरुआत होगी.

कहां देख सकेंगे Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders, 10th Match मैच का सीधा प्रसारण?

इस मैच का लाइव टेलीकास्ट Star Sports 1, Star Sports 2, Star Sports 1 Hindi पर देखा जा सकता है.

Royal Challengers Bangalore vs Kolkata Knight Riders के बीच मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए क्या करें?

Disney+Hotstar पर आरसीबी-केकेआर के बीच मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी.

Royal Challengers Bangalore और Kolkata Knight Riders की टीमों में कौन-कौन खिलाड़ी?

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर: विराट कोहली (कप्तान), एबी डिविलियर्स, देवदत्त पडिक्कल, युजवेंद्र चहल, मोहम्मद सिराज, केन रिचर्डसन, वॉशिंगटन सुंदर, पावन देशपांडे, जोशुआ फिलिप, शाहबाज आहमद, नवदीप सैनी, एडम ज़म्पा, काइल जैमिसन रजत पाटीदार, सचिन बेबी, मोहम्मद अजहरुद्दीन, डैन क्रिश्चियन, केएस भारत, सुयश प्रभुदेसाई, डैनियल सैम्स और हर्षल पटेल.

कोलकाता नाइट राइडर्स: इयोन मोर्गन (कप्तान), दिनेश कार्तिक, शुभमन गिल, नितीश राणा, टिम सेफर्ट, रिंकू सिंह, आंद्रे रसेल, सुनील नरेन, कुलदीप यादव, शिवानी मावी, लॉकी फर्ग्यूसन, पैट कमिंस, कमलेश नागरकोटी, संदीप वारियर, प्रदीप बैरियर कृष्णा, राहुल त्रिपाठी, वरुण चक्रवर्ती, शाकिब अल हसन, शेल्डन जैक्सन, वैभव अरोड़ा, हरभजन सिंह, करुण नायर, बेन कटिंग, वेंकटेश अय्यर और पवन नेगी.