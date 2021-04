Indian Premier League 2021, Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals, 20th Match: आईपीएल-14 में 25 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) और दिल्ली कैपिटल्स (Delhi Capitals) के बीच सीजन का 20वां मैच खेला जाना है. चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium, Chennai) में जब ये टीमें आपस में भिड़ेंगी, तो दिल्ली की निगाहें सत्र की चौथी जीत दर्ज करने पर होंगी. दिल्ली कैपिटल्स ने अब तक 4 में से 3 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि हैदराबाद 4 में से 1 ही मुकाबला जीत सका है. Also Read - IPL 2021, CSK vs RCB Predicted Playing XI, Dream11 & Head to Head: ये हो सकती है प्लेइंग इलेवन, ड्रीम 11 में इन खिलाड़ियों को करें चयन

दिल्ली अपने हरफनमौला प्रदर्शन के चलते जीत की दावेदार है. दिल्ली की टीम में लेग स्पिनर अमित मिश्रा की भी वापसी हुई है, जिन्होंने मुंबई इंडियंस के खिलाफ चार विकेट लिए थे. हैदराबाद हालांकि अपने मध्यक्रम की विफलता के कारण तीन हार के साथ शुरुआत करने के बाद पिछले मैच में जीत दर्ज की, जिसमें केन विलियम्सन की वापसी हुई. स्पिन के अनुकूल चेन्नई के विकेट पर और मिश्रा और अश्विन की पसंद के विपरीत उनकी बल्लेबाजी में अहम भूमिका होगी.

SRH vs DC Head to Head: दिल्ली और हैदराबाद के बीच अब तक आईपीएल इतिहास में कुल 18 मैच खेले जा चुके हैं, जिसमें 7 दिल्ली ने जीते, जबकि 11 मुकाबले हैदराबाद के पक्ष में रहे. पिछले सीजन दोनों टीमों के बीच 3 मैच खेले गए, जिसमें दिल्ली एक ही मुकाबला जीत सका.

Sunrisers Hyderabad vs Delhi Capitals Predicted Playing 11:

सनराइजर्स हैदराबाद: डेविड वॉर्नर (कप्तान), जॉनी बेयरस्टॉ (विकेटकीपर), केन विलियम्सन, विराट सिंह, विजय शंकर, अभिषेक शर्मा, केदार जाधव, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, सिद्दार्थ कौल.

दिल्ली कैपिटल्स: पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, स्टीवन स्मिथ, ऋषभ पंत (विकेटकीपर / कप्तान), मार्कस स्टोइनिस, शिमरोन हेटमेयर, ललित यादव, रविचंद्रन अश्विन, कागिसो रबाडा, अमित मिश्रा, अवेश खान.

SRH vs DC Dream11:

विकेटकीपर – जॉनी बेयरस्टो, ऋषभ पंत.

बल्लेबाज – शिखर धवन (कप्तान), डेविड वार्नर (उप कप्तान), केन विलियम्सन, पृथ्वी शॉ.

ऑलराउंडर- ललित यादव, अभिषेक शर्मा.

गेंदबाज – राशिद खान, अवेश खान, अमित मिश्रा.