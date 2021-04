Indian Premier League 2021, Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders, 3rd Match Live Cricket Score Streaming Online, SRH vs KKR Live Cricket Score Streaming Today Match Online: आईपीएल-14 (IPL 14) में 11 अप्रैल को सनराइजर्स हैदराबाद (Sunrisers Hyderabad) और कोलकाता नाइट राइडर्स (Kolkata Knight Riders) के बीच सीजन का तीसरा मैच चेन्नई के एमए चिदंबरम स्टेडियम (MA Chidambaram Stadium, Chennai) में खेला जा रहा है, जिसमें हैदराबाद को जीत के लिए 188 रन का टारगेट मिला है. दो बार की चैंपियन केकेआर राइडर्स और हैदराबाद के बीच अबतक 19 मुकाबले हुए हैं जिसमें से हैदराबाद की टीम ने सात जीते हैं जबकि 12 मुकाबलों में उसे हार का सामना करना पड़ा है. Also Read - IPL 2021: MS धोनी और CSK के साथ वापसी करना शानदार लगता है: Suresh Raina

बता दें कि टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए केकेआर को सलामी बल्लेबाज नितीश राणा और शुभमन गिल ने शानदार शुरुआत दिलाई. दोनों के बीच 7 ओवरों में 53 रन की साझेदारी हुई. गिल 15 रन बनाकर आउट हुए. उनके पवेलियन लौटने के बाद राणा ने राहुल त्रिपाठी के साथ दूसरे विकेट के लिए 93 रन की पार्टनरशिप कर टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया. Also Read - IPL 2021, Sunrisers Hyderabad vs Kolkata Knight Riders, 3rd Match: 699 दिन बाद क्रिकेट मैदान पर उतरे Harbhajan Singh, तीसरी IPL टीम के लिए डेब्यू

त्रिपाठी ने 29 गेंदों में 7 बाउंड्री की मदद से 53 रन की पारी खेली, जबकि राणा 56 बॉल में 9 चौकों और 4 छक्कों के दम पर 80 रन बनाकर आउट हुए. Also Read - SRH vs KKR, IPL 2021: सनराइजर्स ने टॉस जीत पहले गेंदबाजी का फैसला किया; KKR के लिए डेब्यू करेंगे हरभजन

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन-

कोलकाता नाइट राइडर्स: शुभमन गिल, राहुल त्रिपाठी, नितीश राणा, इयोन मोर्गन (कप्तान), दिनेश कार्तिक (विकेटकीपर), आंद्रे रसेल, शाकिब अल हसन, पैट कमिंस, हरभजन सिंह, प्रसिद्ध कृष्ण, वरुण चक्रवर्ती.

सनराइजर्स हैदराबाद: डेविड वार्नर (कप्तान), जॉनी बेयरस्टो, रिद्धिमान साहा (विकेटकीपर), मनीष पांडे, विजय शंकर, अब्दुल समद, मोहम्मद नबी, राशिद खान, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, संदीप शर्मा.