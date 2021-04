IPL 2021 SRH vs RCB Highlights in Hindi: शाहबाज अहमद के शानदार स्पेल की मदद से रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने सनराइजर्स हैदराबाद को 6 रन से हराकर इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में लगातार दूसरी जीत हासिल की। Also Read - IPL 2021 SRH vs RCB: इन 5 वजहों के चलते सनराइजर्स से हारी बाजी जीता बैंगलोर

चेन्नई के एमए चिदंबरम में खेले जा रहे मैच में आरसीबी के दिए 150 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए हैदराबाद टीम 20 ओवर में 9 विकेट खोकर 143 रन ही बना सकी। बैंगलोर के लिए अहमद ने 2 ओवर में सर्वाधिक तीन विकेट लिए। वहीं मोहम्मद सिराज और हर्षल पटेल को 2-2 सफलताएं मिली। Also Read - IPL 2021 SRH vs RCB: कैसे एक ही ओवर में पलट गया खेल; देखें बैंगलोर-हैदराबाद मैच की हाईलाइट्स