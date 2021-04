IPL 2021 SRH vs RCB LIVE updates and score in Hindi: इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें सीजन में विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का सामना डेविड वार्नर की सनराइजर्स हैदराबाद टीम से होगा। हैदराबाद टीम टूर्नामेंट का अपना पहला मैच हार गई थी, जबकि बैंगलोर को मुंबई इंडियंस के खिलाफ शानदार जीत हासिल हुई। Also Read - IPL 2021: Glenn Maxwell ने 5 साल बाद जड़ी IPL में फिफ्टी, RCB को सम्मानजनक स्कोर पर पहुंचाया

चेपॉक का मैदान अब तक बल्लेबाजों के लिए खास मददगार साबित नहीं हुआ है। और यहां खेले गए सभी मुकाबले लो-स्कोरिंग ही रहे हैं। आज भी कुछ ऐसा ही देखने को मिल सकता है। कम स्कोर वाले मुकाबले में खेल का नतीजा गेंदबाजों के हाथों में होता, ऐसे में जिस टीम के गेंदबाज इस चुनौती पर उतरेंगे वो आज दो अंक हासिल करेगी।